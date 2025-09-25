Ambasadorul României în Chile a primit Diploma și Medalia Anului Centenar al Patriarhiei Române

Ambasadorul României în Chile, Floricel Paul Mocanu, a primit Diploma și Medalia Anului Centenar al Patriarhiei Române.

Distincția a fost oferită de Părintele Patriarh Daniel și înmânată de Mitropolitul Nicolae al celor două Americi în cadrul unei vizite istorice în America Latină.

Oferirea diplomei a avut loc în cadrul unui simpozion organizat la finalul săptămânii trecute de Ambasada României în Chile și dedicat Centenarului Patriarhiei Române (1925–2025).

La eveniment au participat Mitropolitul Nicolae, părintele Daniel Ene, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Statelor Unite ale Americii, Excelența Sa Floricel Paul Mocanu, reprezentați ai altor ambasade în Chile și reprezentanți ai bisericilor și cultelor locale.

Întâlnirea a fost deschisă de Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, care a evocat momentul ridicării Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie în 1925, subliniind dimensiunea providențială a acestui pas și responsabilitatea generațiilor de astăzi de a păstra vie moștenirea primită.

La rândul său, Excelența Sa Floricel Paul Mocanu a subliniat că anul 2025 marchează nu doar Centenarul Patriarhiei Române, ci și o sută de ani de relații diplomatice între România și Republica Chile.

În cadrul vizitei istorice în America Latină, Mitropolitul Nicolae a binecuvântat sediul Ambasadei României în Bogota, Columbia și a sfințit biserica românească din Concepción – Chile.

Foto credit: Facebook / Ambasada României în Chile