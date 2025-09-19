Mitropolitul Nicolae a sfințit sediul Ambasadei României în Republica Columbia

Mitropolitul Nicolae al celor două Americi a sfințit marți sediul Ambasadei României în Republica Columbia.

Manifestarea a avut loc în contextul vizitei desfășurate de Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae în America Latină și cu ocazia finalizării lucrărilor de renovare la sediul ambasadei din Bogota, capitala Columbiei.

În continuare, Mitropolitul celor două Americi s-a întâlnit cu Mitropolitul Iacov al Mexicului, Americii Centrale și Insulele Caraibe și cu Episcopul vicar Timotei de Assos al Columbiei și Venezuelei din Patriarhia Ecumenică.

Printre temele abordate în cadrul dialogului s-a numărat fondarea unei instituții de teologie ortodoxă în limba spaniolă, menită să formeze viitorii slujitori ai Bisericii din America Latină. De asemenea, s-a discutat despre colaborarea pastorală în Columbia, prin deschiderea de noi parohii și împărțirea responsabilităților pentru a răspunde nevoilor spirituale ale credincioșilor.

Discuțiile au fost încununate cu slujire, astfel Mitropolitul Nicolae a slujit împreună cu cei doi ierarhi un Te Deum la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Bogota.

Centenarul Patriarhiei Române

Excelența Sa Manuel Ioan Pleșa, Ambasadorul României în Republica Columbia, a organizat un simpozion dedicat Centenarului Patriarhiei Române.

La evenimentul cultural au participat Mitropolitul Iacov al Mexicului, Americii Centrale și Insulele Caraibe și Episcopul vicar Timotei de Assos al Columbiei și Venezuelei, Arhimandritul Simeon Lopez, reprezentant al Bisericii Ortodoxe Sârbe în Columbia, pr. Alexandr Russos, reprezentant al Patriarhiei Moscovei, pr. Juan Carlos, Director al Departamentului Ecumenic și de Relații Interreligioase al Conferinței Episcopale din Columbia, din partea Bisericii Romano-Catolice.

Participanții au avut ocazia să admire o expoziție cu imagini reprezentative pentru momentul istoric al ridicării Bisericii Ortodoxe Române la rangul de patriarhie.

Mitropolitul Nicolae i-a oferit cu această ocazie Crucea Mitropolitană Americană Ambasadorului României în Republica Columbia, în semn de recunoștință pentru grija și sprijinul arătat Bisericii Ortodoxe Române în Columbia.

Înaltpreasfinția Sa a amintit că în sediul ambasadei a fost amenajată o capelă ortodoxă pentru corpul diplomatic și pentru credincioșii români aflați departe de casă.

Foto credit: Mitropolia celor două Americi