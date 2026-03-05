Ambasada României în Italia a lansat „Luna literaturii române la Roma”

Ambasada României în Italia a lansat miercuri „Luna literaturii române la Roma”, un eveniment ce face parte din programul Anului Cultural România – Italia, a anunțat Excelența Sa, Gabriela Dancău, pe Facebook.

Tema principală a „Lunii literaturii române la Roma” va fi raportul dintre literatură și inteligența artificială. De-a lungul lunii martie, la Roma vor vorbi scriitori români precum Cătălin Pavel, Matei Vișniec, Tatiana Țibuleac și Ana Blandiana.

Evenimentul a debutat la Palatul Valentini din Capitala Italiei cu un discurs al ambasadoarei României și un cuvânt din partea autorităților locale, reprezentate de Viceprimarul Zonei Metropolitane Roma, Pierluigi Sanna.

Dialog literar

A urmat conferința scriitorului Mircea Cărtărescu, care a vorbit despre rolul literaturii în contextul contemporan al dezvoltării fără precedent a inteligenței artificiale.

În dialog cu Mircea Cărtărescu s-a aflat profesorul Bruno Mazzoni, cel care a tradus în italiană o parte din opera scriitorilor români contemporani.

Dialogul dintre cei doi a oferit publicului o privire în procesul creației literare, de la începuturile poetice ale autorului până la cele mai cunoscute romane ale sale.

Evenimentele dedicate „Lunii literaturii române la Roma” vor continua pe tot parcursul lunii martie. Accesul publicului va fi gratuit.

Foto credit: Gabriela Dancău / Facebook

