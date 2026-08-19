Ziua Mondială a Fotografiei invită publicul să surprindă imagini de „Acasă”

Ziua Mondială a Fotografiei este celebrată anual în 19 august, pentru a promova știința din spatele acestei arte și istoria fotografiei. Tematica din acest an este „Acasă”.

Sărbătoarea omagiază puterea imaginii surprinse cu o cameră foto, fie de un amator, fie de un profesionist, fiind dedicată pasionaţilor de fotografie.

De la înfiinţare, arta fotografiei a devenit un fenomen mondial folosit în tot felul de scopuri, de la fotografii de studio elegante şi scumpe pentru clasele înstărite, până la jurnalism, unde ştirile veneau însoţite de fotografii.

De la dagherotipie la fotografia digitală

Data de 19 august amintește de anul 1839, când procedeul numit dagherotipie a fost anunțat oficial la Paris. Procedeul a fost perfecționat de Louis Daguerre, împreună cu Nicéphore Niépce, și a deschis drumul fotografiei moderne.

Cu câțiva ani înainte, în 1826, Niépce realizase una dintre cele mai vechi imagini fotografice cunoscute, printr-un procedeu numit heliografie. De atunci, fotografia a trecut de la experimente tehnice la una dintre cele mai importante forme de comunicare vizuală.

Tema din acest an este „Acasă”, iar website-ul dedicat al zilei îi îndeamnă pe oameni să împărtășească propriile fotografii pe rețelele sociale, cu hashtag-ul #WorldPhotographyDay.

Fotografia în activitatea Basilica.ro

Activitatea foto la Basilica.ro este reprezentă de mai multe proiecte, printre care proiectul „Săptămâna în imagini”, care a fost inițiat în iulie 2018. În fiecare zi de luni se realizează o selecție a celor mai reprezentative fotografii din viața Bisericii Ortodoxe, surprinse în România și în alte țări.

În cele 400 de ediții publicate fără întrerupere, „Săptămâna în imagini” a reunit mii de fotografii realizate de fotoreporterii Centrului de Presă Basilica, de colaboratori din eparhiile Bisericii Ortodoxe Române, precum și de fotografi din alte Biserici Ortodoxe și agenții de presă.

Dacă aveți fotografii care surprind aspecte din viața ortodoxă care credeți că ar putea fi incluse în selecția noastră săptămânală, le puteți trimite către adresa de email ([email protected]) cu o scurtă descriere și cu mențiunea „Pentru WIP”.

Activitatea foto a Basilica.ro poate fi urmărită pe pagina dedicată pe X (Basilica.ro Photos), galeriile foto, cât și pe pagina dedicată pe Pinterest.

Foto credit: Basilica.ro