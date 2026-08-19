Guvernul României finanțează 11 proiecte pentru dotarea bisericilor și mănăstirilor din Episcopia Basarabiei de Sud

Guvernul României finanțează 11 proiecte destinate dotării și dezvoltării unor biserici și mănăstiri din cadrul Episcopiei Basarabiei de Sud, prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.

Proiectele sunt implementate în perioada iulie-noiembrie 2026 și vizează lucrări de pictură bisericească, realizarea și achiziționarea de mobilier liturgic, amenajarea unor spații monahale și pregătirea unor lăcașuri de cult pentru sfințire.

La Catedrala Episcopală din Cahul, proiectul prevede continuarea picturii murale interioare prin realizarea a 319 metri pătrați de pictură bisericească.

Sprijin financiar pentru biserici

Lucrări de pictură sunt finanțate la bisericile din Vadul lui Isac și Giurgiulești, iar la Manta și Gotești proiectele vizează realizarea icoanelor pentru catapetesme. Bisericile din Aluatu și Palanca vor fi dotate cu mobilier liturgic sculptat în stil tradițional românesc, între care catapetesme, tronuri arhierești, tetrapoade și strane.

De asemenea, sprijinul financiar este destinat continuării lucrărilor de tencuire, finisare și pregătire a pereților interiori ai Bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae” din Anenii Noi pentru viitoarea pictură bisericească.

La Cania, proiectul prevede și organizarea unei conferințe intitulată „Arta bisericească ortodoxă românească – expresie a credinței, identității și continuității în Basarabia”, pe lângă achiziționarea de mobilier liturgic.

Două mănăstiri vor fi ajutate

Mănăstirea Găvănoasa va primi mobilier bisericesc sculptat în stil tradițional românesc, precum și un sistem de sonorizare pentru slujbe și activități religioase.

Un proiect distinct este destinat Mănăstirii „Sfânta Treime” din satul Roșu, raionul Cahul, unde corpul de chilii va fi finalizat și dotat. De asemenea, vor fi achiziționate mobilier pentru bucătărie, paturi, saltele, dulapuri, mese, birouri și alte echipamente necesare vieții monahale și găzduirii pelerinilor.

Potrivit valorilor indicate de eparhie, valoarea totală a proiectelor finanțate de Guvernul României este de peste 2,7 milioane de lei. Prin aceste investiții sunt urmărite atât dezvoltarea infrastructurii bisericești, cât și păstrarea tradiției artistice, spirituale și identitare românești în comunitățile din Basarabia.

Foto credit: Episcopia Basarabiei de Sud