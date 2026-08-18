Sf. Mc. Andrei Stratilat, Timotei, Agapie și Tecla

Calendar Ortodox, 19 august

Sf. Mc. Andrei Stratilat

Sfântul Mucenic Andrei Stratilat a fost ostaș în timpul împăratului Maximian (285-305). În timpul unui război împotriva perșilor, care a avut loc în anul 305, Sfântul Andrei s-a rugat Domnului nostru Iisus Hristos pentru a-l ajuta în acea luptă și astfel a învins pe dușmani.

El a cerut voie generalului Antioh pentru a lansa acest atac. După luptă ostașii au înțeles imediat că au biruit doar prin rugăciunile lui Andrei.

Generalul Antioh a aflat tot atunci, deși nu se aștepta, faptul că este creștin și a încercat să-l determine să renunțe la credința creștină pentru a sluji zeilor, dar fără folos.

Sfântul Andrei a fost întemnițat și eliberat, iar după acest moment a mers în Tarsul Ciliciei la Episcopul Petru al cetății pentru a se boteza el și cei 2.593 de ostași alături de care a biruit dușmanii, deoarece nu era botezat niciunul.

Supușii lui Antioh au mers pe urmele lor și i-au ucis acolo. Sfintele lor moaște au fost îngropate creștinește de episcop și clerul comunității.

Tropar Glasul 5

Mărirea cea pământească ai lăsat şi Cereasca Împărăţie ai moştenit; sângele picurându-ţi, ca şi cu o cunună de piatră nestricată, prea minunat te-ai împodobit; şi către Hristos ai venit cu sobor răbdător de patimi, cu ceata îngerilor în Lumina Cea Neînserată; şi pe Hristos, Soarele Cel Neapus, ai aflat, Sfinte Andrei Stratilat. Aceluia roagă-te pururea, cu cei împreună cu tine purtători de chinuri, să mântuiască sufletele noastre.

Sfinții Mucenici Timotei, Agapie și Tecla

Sfinții Mucenici Timotei, Agapie și Tecla au primit cununa muceniciei pentru Mântuitorul Hristos în vremea împăratului Dioclețian (284-305) din porunca guvernatorului Urban din Cezareea Palestinei.

Timotei a fost ars de viu, iar Agapie și Tecla au fost aruncați la animale sălbatice în două rânduri. Scăpând nevătămați au fost aruncați în mare. Ei au pătimit în cetatea Gaza.

Tot în această zi, Mineiul mai menționează următoarele pomeniri: