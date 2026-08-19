Copii de la un centru din Arad au pictat icoane pe sticlă alături de voluntarii ASCOR

Un număr de 23 de copii din Centrul de Criză și Primire Minori din Arad au pictat luni icoane pe sticlă alături de voluntarii ASCOR Arad.

Programul a îmbinat activități educative și social-filantropice dedicate Maicii Domnului, printre care cateheză, ateliere și jocuri.

În prima parte a întâlnirii, voluntarii le-au vorbit copiilor despre Sfânta Fecioară Maria, evidențiind virtuți precum bunătatea, ascultarea și iubirea și rolul ei în viața creștinilor.

Activitatea a continuat cu un atelier de pictură, precum și cu realizarea de brățări din ață și jocuri în aer liber.

Acțiunea face parte din colaborarea dintre ASCOR Arad și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad, începută în urmă cu un an. În cadrul acestui parteneriat au fost organizate mai multe întâlniri cu copii vulnerabili.

Prin activitățile desfășurate, voluntarii urmăresc să ofere micilor participanți momente de învățare, socializare și participare la activități cu caracter cultural și religios.

Foto credit: Arhiepiscopia Aradului