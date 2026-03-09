În data de 9 martie sunt comemorați deținuții politici anticomuniști din perioada 1944–1989 din România

Ziua Deținuților Politici Anticomuniști din perioada 1944–1989 este marcată anual în data de 9 martie, de sărbătoarea Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia.

În această zi, în toate eparhiile Bisericii Ortodoxe Române sunt oficiate slujbe de pomenire pentru cei care au pătimit în timpul regimului comunist.

„În fiecare an, la această dată, avem îndatorirea morală de a ne aminti de românii care au luptat împotriva regimului totalitar comunist, mărturisind credința ortodoxă împotriva ateismului și care au fost închiși în lagăre și închisori, îndurând aici suferințe inimaginabile, iar unii dintre aceștia înfruntând chiar moartea”, se precizează într-un comunicat de presă al Patriarhiei Române.

Printre cei pomeniți se numără ierarhi, profesori de teologie, studenți, monahi și oameni de cultură, dar și peste 1.800 de preoți ortodocși care au fost persecutați de autoritățile comuniste.

Legea pentru instituirea sărbătorii

Ziua Deținuților Politici Anticomuniști din perioada 1944–1989 a fost stabilită oficial de Parlamentul României prin Legea 247/2011.

Primul articol al legii stabilește „ziua de 9 martie Ziua Deţinuţilor Politici Anticomunişti din Perioada 1944-1989, care în calendarul creştin-ortodox este Ziua Pomenirii Sfinţilor Mucenici”.

Articolul 2 prevede că Parlamentul, Președintele României, Guvernul, precum și autoritățile administrației publice centrale și locale organizează manifestări dedicate comemorării acestei zile, potrivit Legii 247/2011.

Mărturisitori ai Bisericii

Patriarhia Română a proclamat 2017 ca fiind Anul comemorativ Justinian Patriarhul și al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului. Cu acest prilej au fost organizate numeroase manifestări, menite să evidențieze mărturia și jertfa celor care au apărat credința ortodoxă în anii persecuției comuniste.

În anul 2026, a avut loc proclamarea generală a canonizării a 16 Sfinte Femei Românce. Între acestea se află Sfânta Cuvioasă Muceniță Evloghia de la Samurcășești, trecută la Domnul în 1949, după ce a fost bătută de un grup de comuniști pentru mărturisirea credinței creștine. Totodată, Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași a îndurat ani îndelungați de deportare în Siberia, în urma persecuțiilor declanșate de autoritățile comuniste în Basarabia.

În anul 2024, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat canonizarea a 16 sfinți români, mărturisitori în închisorile comuniste și duhovnici, din secolul al 20-lea.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu