15 iunie, instituită ca Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 13-15 iunie 1990: Legea a fost promulgată

Președintele Nicușor Dan a semnat miercuri decretul potrivit căruia 15 iunie este instituită ca Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 13-15 iunie 1990 și a Represiunii Antidemocratice, potrivit unui comunicat de presă al administrației prezidențiale.

Scopul sărbătorii este de a cinsti memoria victimelor represiunii violente din iunie 1990, de a promova educația civică și de a preveni repetarea atrocităților.

Potrivit legii, cu ocazia zilei naționale, autoritățile și instituțiile publice, unitățile și instituțiile de învățământ, mass-media și organizațiile neguvernamentale pot organiza manifestări culturale, educative și comemorative dedicate memoriei victimelor și promovării valorilor democratice.

În vederea marcării Zilei Naționale a Memoriei Victimelor Mineriadei din 13-15 iunie 1990 și a Represiunii Antidemocratice, Societatea Română de Televiziune și Societatea Română de Radiodifuziune pot difuza emisiuni tematice despre evenimentele petrecute atunci.

De asemenea, autoritățile administrației publice locale și naționale pot finanța organizarea evenimentelor dedicate acestei zile.

Conform Rechizitoriului din iunie 2017, în zilele Mineriadei din 13-15 iunie, au murit, prin împușcare, patru persoane, în timp ce alte 1.388 au fost rănite.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene