Ziua Veteranilor de Război a fost marcată cu o ceremonie militară și religioasă la București

Ziua Veteranilor de Război a fost marcată miercuri cu o ceremonie militară și religioasă la Monumentul Eroilor Patriei, din fața Universității Naționale de Apărare „Carol I” din București.

Slujba de Te Deum pentru veteranii de război încă în viață a fost oficiată de un sobor de preoți militari. Părintele Ciprian Ioniță, Consilier patriarhal coordonator la Sectorul social-filantropic din Administrația Patriarhală, a participat la ceremonia de comemorare a veteranilor de război.

Preotul a declarat pentru Basilica.ro, că această zi „este dedicată recunoașterii meritelor militarilor care au luptat pentru apărarea independenței, suveranității și integrității teritoriale a țării”.

„Data a fost aleasă pentru a marca momentul în care Regele Carol I a promulgat Înaltul decret prin care a fost instituit pentru prima dată titlul de Veteran de Război. Acest titlu a fost acordat supraviețuitorilor războiului de independență la 25 de ani de la începerea mobilizării”, a adăugat părintele consilier patriarhal.

Memorie și fapte pentru veterani

La eveniment au participat Mircea Abrudean, președintele Senatului României, reprezentanți ai Ministerelor Apărării Naționale și al Afacerilor Interne, precum și veterani de război, care au depus coroane de flori la Monumentul Eroilor Patriei. La final a avut loc defilarea militarilor Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”.

Președintele Senatului României a transmis printr-o postare pe pagina personală de Facebook un mesaj de susținere a veteranilor de război: „Astăzi este Ziua Veteranilor de Război. Le datorăm respect și recunoștință celor care au servit România cu curaj și demnitate. Mă gândesc și la familiile veteranilor, care au dus, în felul lor, aceeași luptă. Respectul nostru li se cuvine și lor”.

„Cred că recunoștința nu ajunge. Avem obligația să întărim securitatea României și să tratăm cu seriozitate apărarea națională. Veteranii României merită nu doar memoria noastră, ci și fapte”, a adăugat Mircea Abrudean.

Ziua Veteranilor de Război a fost instituită în anul 2007 ca sărbătoare la nivel național. Simbolul acestei zile este bujorul românesc. Ministerul Apărării Naționale organizează, la nivel național, ceremonii militare și religioase pentru cinstirea veteranilor de război ai României.

