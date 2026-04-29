Ziua veteranilor de război este serbată în 29 aprilie

Ziua veteranilor de război este serbată anual în data de 29 aprilie, în semn de recunoaștere a meritelor celor care au luptat pentru apărarea independenței, suveranității, integrității teritoriale și a intereselor României.

Sărbătoarea a fost instituită de statul Român în anul 2007 și amintește de ziua în care, în anul 1902, Regele Carol I a semnat Decretul de instituire a titlului de „veteran de război”, acordat luptătorilor în Războiul de Independență (1877-1878).

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, în cel de-Al Doilea Război Mondial, România a înregistrat peste 900.000 de morți, dispăruți, prizonieri, răniți și invalizi. Armata României a continuat lupta și după eliberarea Transilvaniei de Nord, contribuind semnificativ la eliberarea Ungariei și Cehoslovaciei.

În total, efortul de război a mobilizat 540.000 de militari, dintre care peste 90.000 și-au pierdut viața, aproape 60.000 au fost declarați dispăruți, iar peste 330.000 au fost răniți în luptă.

În prezent, în România mai sunt în viață 288 de veterani de război și opt văduve de război, ceea ce conferă acestei zile o semnificație profundă și o responsabilitate sporită de a le păstra vie memoria, precizează sursa citată.

Evenimente și manifestări

Cu ocazia Zilei veteranilor de război, sunt organizate ceremonii militare și religioase în semn de respect pentru cei care s-au jertfit pentru apărarea patriei.

În Capitală, va avea loc o ceremonie de depunere de coroane miercuri, 29 aprilie, începând cu ora 09:30, la Monumentul Eroilor Patriei, amplasat în fața Universității Naționale de Apărare „Carol I”.

Ministerul Apărării Naționale derulează campania „Onor Veteranilor de Război”, ajunsă la cea de-a șasea ediție, care a debutat luni, la Palatul Cercului Militar Național din București, prin pregătirea și distribuirea unor cadouri pentru veteranii și văduvele de război din România.

