De Ziua Poeziei, Memorialul Ipotești și Arhiepiscopia Iașilor au marcat 135 ani de la nașterea scriitorului Ion Pillat

Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” și Arhiepiscopia Iașilor – Centrul Cultural-Misionar Doxologia au organizat sâmbătă o serie de activități prin care au marcat Ziua Mondială a Poeziei și 135 de ani de la nașterea scriitorului Ion Pillat.

Programul s-a desfășurat la conacul familiei Pillat din Miorcani, județul Botoșani, cu participarea a 20 de scriitori.

În deschidere, tânărul Andrei Pițu a susținut un recital de chitară clasică, apoi părintele Ioan Pintea, directorul Bibliotecii Județene „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud, a evocat viața și opera membrilor familiei Pillat – Ion, Dinu, Cornelia și Monica Pillat.

În continuare, poeți invitați de Memorialul Ipotești au citit atât poezii proprii, cât și versuri din creația lui Ion Pillat.

„Ne-am bucurat ca, în acest an, cu ocazia evenimentelor organizate de Ziua Poeziei, care au început, de fapt, vineri, 2la Botoșani, să includem și Miorcaniul, precum și Conacul Pillat, unde am avut lecturi”, a transmis Ala Sainenco, managerul Memorialului Ipotești – Botoșani.

„Conceptul din acest an a presupus invitarea unor poeți născuți în Botoșani, dar care au plecat și locuiesc în alte localități. În același timp, i-am scos din casă și pe scriitorii botoșăneni, organizând lecturi mai întâi la liceele din Botoșani, dar și la Inspectoratul Școlar Județean.”

O familie de scriitori

Satul natal al lui Ion Pillat, Miorcani, este menționat în mai multe poeme ale scriitorului.

„Știm că Ion Pillat a fost un poet cu o sensibilitate extrem de fină față de universul rural, pe care îl percepea nu neapărat ca o trecere de aici dincolo, ci mai ales ca pe o revelație. Conacul de la Miorcani, dacă ar fi să-l privim prin prisma unei metafore, este el însuși o revelație”, a subliniat Cătălin Jeckel, consilierul Sectorului Cultural și Comunicații Media al Arhiepiscopiei Iașilor.

„Această revelație dorim să o împărtășim comunității botoșănene, dar și românilor de pretutindeni. Sperăm ca ziua de astăzi, 21 martie, când se marchează și Ziua Mondială a Poeziei, să fie începutul unor activități culturale construite pe fundamentul dialogului între generații și al dialogului între cultură și credință.”

Pr. Ioan Pintea, directorul Bibliotecii „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud, a amintit legătura scriitorilor din familia Pillat cu conacul de la Miorcani.

„Aici a scris Ion Pillat, aici a scris Dinu Pillat, aici a venit de multe ori doamna Cornelia Pillat și, de asemenea, a meditat și a scris aici și Monica Pillat. Desigur, trebuie amintită și Maria Pillat Brateș, soția lui Ion Pillat, care, știm prea bine, a fost o pictoriță foarte importantă, de la care au rămas imagini netrecătoare despre conacul Pillat și despre întreaga zonă a Miorcanilor”, a spus părintele Ioan Pintea.

„Avem această ocazie, acest prilej, să vorbim astăzi despre această familie ilustră, care a oferit culturii române contribuții pe care, putem spune, nu multe alte familii sau scriitori le-au oferit.”

Conacul de la Miorcani azi

Domeniul de la Miorcani a fost cumpărat de bunicul lui Ion Pillat, botoșăneanul Nicolae Pillat, în jurul anului 1850. Pe această moșie, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Ion N. Pillat, tatăl poetului, a construit conacul familiei.

În 1948, așezământul și domeniile aferente au fost naționalizate de regimul comunist, familia reușind să le revendice abia după 1990. În 2002, ultimele moștenitoare, Cornelia și Monica Pillat, au donat Mitropoliei Moldovei și Bucovinei clădirea conacului, anexele, curtea, parcul și alte terenuri, pentru „un centru de credință și ajutor”.

În cadrul complexului funcționează în prezent Centrul pentru vârstnici „Ion Pillat”, înființat cu fonduri europene de Mitropolie, dar și spații destinate evenimentelor culturale.

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Foto credit: Doxologia.ro / Flavius Popa