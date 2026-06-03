Bustul Marelui Spătar Drăghici Cantacuzino inaugurat la 500 de ani de atestare documentară a unei localități prahovene

În proximitatea Bisericii „Sf. Treime” din Măgureni, jud. Prahova, a fost inaugurat luni un bust al Marelui Spătar Drăghici Cantacuzino, ctitorul bisericii și al conacului ale cărui ruine încă dăinuie în localitate.

Evenimentul, organizat de Societatea Cultural-Istorică „Mihai Viteazul” Ploiești, face parte din seria de manifestări prin care sunt aniversați 500 de ani de la prima atestare documentară a localității Măgureni.

Monumentul a fost binecuvântat de un sobor din care au făcut parte părintele Grigore Melnic, protopop de Câmpina, și preotul paroh Florin Vasile Șuruparu, apoi au fost susținute alocuțiuni și au fost depuse flori.

Au participat deputații Grațiela Gavrilescu și Bogdan Toader, Virgil-Daniel Nanu, președintele Consiliului Județean Prahova, Gheorghe Iordache, primarul comunei Măgureni, Mircea Cosma, președintele Societății Cultural-Istorice „Mihai Viteazul” Ploiești, Andrei Țurcanu, președintele Comitetului „Prahova-Centenar”, Max Caragea, președintele Fundației „Caragea-Cantacuzino”, și delegații din Republica Moldova.

Ceremonia a fost precedată de o ședință informală a inițiatorilor proiectului „Drumul Cantacuzinilor”. Proiectul a fost inițiat în 2017 de Societatea Cultural-Istorică „Mihai Viteazul” Ploiești și Comitetul „Prahova-Centenar”, în parteneriat cu Consiliul Județean Prahova și primăriile care dețin pe teritoriul lor ctitorii ale familiei Cantacuzino.

A fost schițat un traseu al ctitoriilor cantacuzine, care pornește de la Bușteni, străbătând Valea Prahovei prin Sinaia, Comarnic, Poiana Câmpina, Măgureni, Florești, continuând prin Filipeștii de Pădure, Filipeștii de Târg, Mănești și Râfov și având ca punct final comuna Drăgănești.

Biserica din Măgureni face parte din acest itinerariu al ctitoriilor cantacuzine. Finalizată în anul 1674, o parte din pictura ei îi este atribuită Sf. Cuv. Pafnutie (Pârvu Mutu Zugravul).

Foto credit: Facebook / Mircea Cosma