Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a întrunit la Palatul Patriarhiei

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a întrunit miercuri la Palatul Patriarhiei.

Ierarhii și-au început ziua cu mulțumire și cerând binecuvântarea lui Dumnezeu: Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a oficiat o slujbă de Te Deum în Sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei.

În continuare, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal și Secretarul Sfântului Sinod, a făcut apelul nominal al ierarhilor prezenți.

După constatarea cvorumului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a declarat deschisă ședința de lucru și a prezentat punctele de pe agenda comisiilor sinodale. Ierarhii au de discutat, la comisii, 37 de puncte.

„Sunt prevăzute și unele daruri, unele cărți care au apărut între timp și un număr special din Vestitorul Ortodoxiei care, într‑o formă foarte elegantă, ne reamintește cele mai importante momente de la sfințirea picturii Catedralei Naționale. Este foarte important să avem în arhivă cele mai frumoase imagini de la astfel de evenimente”, a anunțat Părintele Patriarh Daniel.

„Am considerat că este nevoie să oferim și copii după actul de sfințire a picturii, după tomosul respectiv, dar și copii după tomosurile de canonizare ale sfinților români de anul trecut și ale sfintelor femei românce din anul acesta, pentru a le face publice în eparhii, dar și pentru a le păstra în arhivele centrelor eparhiale ca evenimente importante ale momentelor legate de Centenarul Patriarhiei Române și de promovarea cultului sfinților români în Biserica Ortodoxă”, a adăugat Patriarhul României.

În a doua parte a sesiunii de miercuri, ierarhii au lucrat pe comisii: Comisia pastorală, monahală și socială; Comisia teologică, liturgică și didactică; Comisia canonică, juridică și pentru disciplină; și Comisia pentru comunități externe, relații interortodoxe, intercreștine și interreligioase.

Rapoartele comisiilor au fost apoi prezentate în plen. Lucrările continuă și pe parcursul zilei de joi, 4 iunie 2026.

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Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu