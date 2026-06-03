Mii de pelerini l-au cinstit pe Sfântul Ioan cel Nou la Suceava

Mii de pelerini au participat marți la hramul Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, sărbătorindu-l pe ocrotitorul Moldovei și al cetății Sucevei.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, și Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Oricine poate fi credincios și milostiv

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie a evidențiat în predică lucrarea și mijlocirea sfântului ocrotitor al Moldovei.

„Este cel mai scump odor pe care îl are cetatea Sucevei, moaștele Sfântului Ioan, care a pătimit și a mărturisit credința și care sunt aducătoare de sănătate pentru cei bolnavi, de întărire în credință pentru cei îndoielnici, de dragoste pentru cei ce urăsc și schimbă rugându-se firea lor și toate darurile cele bune și sfinte se pot primi de la Dumnezeu prin mijlocirea Sfântului Ioan”.

„Oricine poate fi credincios și milostiv, că cine este doar credincios cu mintea, dar nu este și cu fapta, credința lui nu e deplină”, a adăugat Înaltpreasfinția Sa.

Modelul Mucenicului Ioan

La finalul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a citit Decalogul la Prăznuirea Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou, un text care sintetizează reperele duhovnicești inspirate din viața ocrotitorului Sucevei.

„Păstrează-ți credința curată după modelul Mucenicului Ioan, nealterându-o cu frica sau compromisuri, căci credința nu este negociabilă”, a afirmat Arhiepiscopul Calinic.

În continuare, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților a mulțumit ierarhilor, clericilor și tuturor celor implicați în organizarea sărbătorii. Manifestările dedicate Sfântului Ioan cel Nou vor continua și în perioada 21-24 iunie, când vor fi comemorate aducerea moaștelor sale în Suceava.

Sfântul Ioan cel Nou este cinstit la Suceava de peste patru secole. În ziua de 2 iunie 1622, potrivit tradiției locale, el a salvat cetatea de invazia tătarilor prin mijlocirea sa înaintea lui Dumnezeu, minune care a rămas adânc întipărită în memoria credincioșilor și care este comemorată anual prin sărbătoarea hramului.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților