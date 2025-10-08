Arhiepiscopia Dunării de Jos a început formarea voluntarilor pentru centrul destinat tinerilor cu adicții

Arhiepiscopia Dunării de Jos a demarat marți etapa de formare a voluntarilor care vor sprijini tinerii beneficiari ai programului împotriva dependențelor. Aceasta se realizează la o săptămână de la lansarea oficială a Centrului destinat tinerilor cu adicții „Acoperământul Maicii Domnului”, din Frumușița, județul Galați.

Ședința Comitetului de Inițiativă a avut loc la Centrul Eparhial din Galați. Întâlnirea a fost prezidată de Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, și a reunit clerici, medici, psihologi, cadre universitare și studenți ai Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie din Galați.

În prima etapă, zece preoți voluntari vor fi instruiți ca formatori pentru sprijinul tinerilor beneficiari. Ulterior, vor fi amenajate spațiile de tratament, consiliere și reintegrare socială.

Eduard Drima Polea, medic psihiatru la Spitalul „Elisabeta Doamna” din Galați, a explicat scopul proiectului: „Vom reuni unitatea biologică, psihologică și socială cu cea spirituală”.

Părintele Lucian Petroaia, director al departamentului teologic din cadrul Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie din Galați, a subliniat că etapa actuală marchează concretizarea proiectului prin implicarea specializată a instituțiilor partenere: „Vom încerca să avem o abordare cât mai complexă, prin implicarea unor specialiști locali și, mai ales, punând accent pe componenta duhovnicească”, a spus părintele.

Construirea propriu-zisă a centrului va reprezenta a doua etapă a programului eparhial de sprijin pentru tinerii cu adicții. Noul centru va oferi la final ajutor integrat tinerilor– medical, psihologic și duhovnicesc.

Foto credit: Facebook / Arhiepiscopia Dunării de Jos