Mitropolitul Andrei despre misiunea femeii creștine: Mamele și bunicile noastre ne învață să fim credincioși

Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului a subliniat marți misiunea femeii creștine: „Mamele noastre și bunicile noastre, care ne învață să fim credincioși, au un rol deosebit”.

Înaltpreasfinția Sa a sfințit altarul exterior și lucrările de renovare ale lăcașului de cult din filia Fiad a Parohiei Telciu II din județul Bistrița-Năsăud.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a evidențiat rolul esențial al mamelor și bunicilor în păstrarea și transmiterea credinței, pornind de la exemplul Sf. Ap. Timotei: „Sfântul Apostol Pavel, căutând originea credinței lui, o află: Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care precum s-a sălășluit întâi în bunica ta, Loida, și în mama ta, Eunichi, tot așa sunt încredințat că și întru tine”.

„Bunicile și mamele noastre au fost apostolii Domnului Iisus Hristos și i-au învățat pe copii. I-au învățat și pe bărbați, ca să aibă preocupări de natură duhovnicească”.

Înaltpreasfinția Sa a explicat că, în perioade dificile pentru viața religioasă, familia a rămas principalul spațiu de formare spirituală, amintind cuvintele teologului Paul Evdokimov că femeia „este salvatoarea lumii în toate vremurile și în toate împrejurările”.

Lucrarea comunității

La finalul slujbei, părintele paroh Anton-Viorel Pop a evidențiat atașamentul comunității față de Biserică și ajutorul celor care au sprijinit proiectul.

„Răbdarea, devotamentul dumneavoastră față de biserică și conștiința că de la Dumnezeu vin toate s-au concretizat în prezența dumneavoastră până la sfârșit. Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă răsplătească această jertfă”, a transmis părintele paroh pentru Trinitas TV.

În semn de apreciere pentru activitatea pastoral-misionară și administrativă desfășurată în comunitate, Mitropolitul Andrei l-a hirotesit iconom pe părintele Anton-Viorel Pop.

Totodată, mai mulți binefăcători și reprezentanți ai autorităților locale au primit distincții și diplome de vrednicie.

Foto credit: Facebook / Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului