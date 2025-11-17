Ziua Mondială a Prematurității: Unul din 10 copii se naște prematur

Unul din zece copii de pe Glob se nasc prematur în prezent, ceea ce indică nevoia de a investi în aparatură și de a institui practici care să-i ajute în primele luni de viață.

Pentru a conștientiza societatea cu privire la acest fapt, Fundația Europeană pentru Îngrijirea Nou-Născuților (EFCNI) a inițiat Ziua Mondială a Prematurității.

Culoarea mov, simbol al nevoii de protecție, este marca acestei zile, de-a lungul timpului fiind iluminate în mov clădiri-reper ale lumii: Empire State Building (New York), CN Tower (Toronto) sau Olympic Tower (Berlin). Anul acesta, în România va fi iluminat Palatul Cotroceni.

Administrația Prezidențială se implică, alături de Asociația de Neonatologie din România și de Ministerul Sănătății, în marcarea acestei zile.

În acest scop, în cursul acestei zile are loc o masă rotundă pentru crearea unui parteneriat intersectorial în vederea garantării drepturilor la viață, sănătate și dezvoltare pentru nou-născuții cu risc. Participă reprezentanți ai Organizației Mondiale a Sănătății, parlamentari din comisiile de specialitate și profesioniști din domeniul medical.

Acesta va fi primul eveniment din seria „România în lumină” – un proiect al Președinției – ce va aduce în atenția publică teme fundamentale pentru sănătatea, educația și bunăstarea copiilor, tinerilor, femeilor și categoriilor vulnerabile din societatea românească.

Prima Doamnă Mirabela Grădinaru a vorbit repetat în public despre experiența nașterii și îngrijirii copiilor prematuri, Președintele României Nicușor Dan și partenera sa de viață confruntându-se direct cu această situație în familia lor.

În prezent, cu ajutorul tehnicii și medicinei, pot supraviețui și copii născuți după doar 21 de săptămâni de sarcină.

