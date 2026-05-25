Mitropolitul Petru a felicitat-o pe Președinta Maia Sandu cu ocazia zilei de naștere

Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, i-a transmis duminică Excelenței Sale Maia Sandu, Președinta Republicii Moldova, un mesaj de felicitare cu ocazia zilei de naștere.

„Ziua aniversară pe care o marcați astăzi oferă prilejul firesc de a exprima prețuirea Noastră pentru eforturile cu care slujiți Republica Moldova, într-un timp în care societatea noastră caută echilibru, claritate și direcție, după numeroase dezbinări, rupturi și neliniști”, i-a scris părintele mitropolit conducătoarei Republicii Moldova.

„Astăzi, mai mult decât oricând, este nevoie de solidaritate, de efort comun și de oameni capabili să privească dincolo de interesul imediat, având înainte binele generațiilor care vor urma.”

Mitropolitul Basarabiei și-a exprimat aprecierea pentru faptul că Președinta Moldovei rămâne „apropiată de valorile identitare și spirituale care unesc oamenii, vindecă răni ale trecutului și dau sens efortului comun”.

În încheiere, Înaltpreasfințitul Părinte Petru a transmis urări de bine și binecuvântări din partea clerului și credincioșilor Bisericii Ortodoxe Române din Basarabia.

