Un preot român din diaspora scrie despre miracolul vieții și șansele de supraviețuire ale copiilor prematuri

Părintele Ioan Moga de la Biserica Ortodoxă Română „Sf. Antonie” din Viena a scris pe Facebook despre minunile la care a fost martor la Secția de Neonatologie a Spitalului AKH: două fetițe născute prematur, una cântărind doar 460 g, iar cealaltă 800 g, au supraviețuit datorită proniei divine și tehnicii moderne.

Preotul le-a botezat pe fetițe în regim de urgență, conștient că șansele de supraviețuire erau mici, mai ales pentru cea mai mică în greutate.

„Într-o atmosferă de pace firavă, care domnea în camera cu incubatoare, alături de cele două mămici obosite și cu inima strânsă, dar pline de nădejde, le-am botezat pe cele două prunce: Melissa Elena și Anastasia Maria”, scrie Părintele Ioan Moga.

„În cei 20 de ani de preoție, am făcut multe botezuri de urgență și am trăit și drama pierderii nou-născuților de către părinții lor. Ca un prunc cu greutatea de 460 de grame să supraviețuiască și să rămână și deplin sănătos – asta nu trăisem însă până acum”, subliniază parohul.

„Această fragilitate ne învață multe despre taina vieții. Pentru că, dincolo de tehnica medicală impresionantă, de atenția si priceperea personalului medical, nădejdea cea mare e la Dumnezeu.”

După luni de spitalizare, fetițele au fost externate cu bine, iar sâmbătă, 1 noiembrie, preotul a oficiat pentru ele Taina Mirungerii.

„E un exemplu de astfel de mici minuni mari pe care le primim în dar, deși pe majoritatea din ele nu le recunoaștem ca atare. Mici, pentru că par neînsemnate, nespectaculoase. Mari, pentru că în ele descoperim toată puterea și mila lui Dumnezeu”, transmite Părintele Ioan Moga.

Alexandra Nadane de la Asociația România pentru viață a redistribuit postarea însoțită de gândul că poate în România nu s-ar fi făcut eforturi pentru a salva fetița care cântărea cel mai puțin.

Pe lângă pronia divină, e nevoie și de solidaritatea oamenilor cu cei mai vulnerabili dintre noi: „Pentru cei care caută soluții, și 460 de grame pot fi suficiente ca să ne arate cât de important e să sprijinim fiecare copil să trăiască”, a scris ea.

Limita inferioară a viabilităţii neonatale este 750 g, greutate sub care este aproape sigur că bebelușul nu va supraviețui, scrie medichub.ro.

Totuși, rata generală de supraviețuire a copiilor născuți prematur înregistrează tendințe crescătoare – cel mai probabil datorită progreselor în tehnica medicală.

Foto credit: Facebook / Parohia Ortodoxă „Sf. Antonie” Viena