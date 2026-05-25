Proiecție de film despre Sf. Doamnă Maria Brâncoveanu la biserica pe care și-a ales-o ca loc odihnă veșnică

Parohia „Sf. Gheorghe” – Nou din Capitală și Asociația Renașterea Obiceiurilor și Tradițiilor Românești organizează vineri, 29 mai 2026, o seară cultural-duhovnicească în cadrul căreia va fi proiectat un film despre Sf. Doamnă Maria Brâncoveanu.

Vor vorbi gazda evenimentului, Părintele Paroh Emil Nedelea Cărămizaru, și producătoarea filmului, Iuliana Mateescu, autoarea unei cărți despre sfântă.

Seara va fi completată cu un recital de cântări psaltice, anunță Părintele Emil Nedelea Cărămizaru pe contul personal de Facebook.

Evenimentul are loc la Biserica „Sf. Gheorghe” – Nou, de la ora 18:00.

Sf. Doamnă Maria Brâncoveanu a fost înmormântată în Biserica „Sfântul Gheorghe”-Nou, conform dorinței înscrise pe candela de deasupra mormântului soțului său, Sf. Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu.

