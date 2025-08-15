Ziua Marinei Române face parte din Săptămâna Spiritualității Marinărești: Rugăciune pentru eroi și exerciții navale

De Adormirea Maicii Domnului, marinarii români civili și militari celebrează Ziua Marinei Române.

Ziua a fost marcată prima dată în 1902, când Primarul Constanței invita publicul din toată țara la „serbări demne de a fi văzute”.

În 15 august 1902, Ziua Marinei a fost marcată la bordul crucișătorului „Elisabeta” printr-un Te Deum la care a luat parte și ministrul de Război Dimitrie A. Sturdza, urmat de un banchet și serbarea marinărească propriu-zisă, dată în folosul Palatului Invalizilor.

De la un an la altul, serbările au sporit în amploare și semnificații. În prezent, la Constanța se desfășoară Săptămâna Spiritualității Marinărești, care include rugăciune și omagiu pentru eroii marinari, dar și activități interactive care fac deliciul publicului – vizitarea Navei-școală „Mircea cel Bătrân”, ateliere de scufundări.

Joi, în șase orașe maritime și fluviale din România și în Capitală, au avut loc ceremonii militare și religioase dedicate eroilor marinari.

Vineri, de Ziua Marinei Române, în intervalul orar 10:00-12:30, în zona Comandamentului Flotei din Constanța, pe mare se va desfășura Exercițiul naval întrunit FNR 25.10, organizat de Forțele Navale Române.

Ziua se va încheia la Constanța cu retragerea cu torțe a marinarilor militari, în zona falezei din Constanța și în Piața Ovidiu, în acordurile Muzicii Militare a Forțelor Navale, între orele 20.00-23.00.

Manifestări de Ziua Marinei Române sunt organizate în Capitală și alte cinci orașe care au ieșire la Dunăre și Marea Neagră.

Foto credit: Cristian Vlasceanu