Au început manifestările de Ziua Marinei Române: Este sărbătorită în șase orașe din țară

Marina Română este pusă sub ocrotirea Maicii Domnului, astfel că manifestările legate de Ziua Marinei Române (15 august) au început deja la București și în alte cinci orașe care au ieșire la Dunăre și la Marea Neagră.

Marți, la București, Muzica Militară a Forțelor Navale a susținut un concert cu melodii din repertoriul marinăresc în zona Băncii Naționale a României, iar vineri, de la 09:00, Ziua Marinei Române va fi marcată printr-o ceremonie militară și religioasă organizată la Monumentul Eroilor Marinari din Parcul „Regele Mihai I” (Parcul Herăstrău, zona debarcader).

La Constanța, săptămâna aceasta este desemnată drept Săptămânii Spiritualității Marinărești.

Constanța

În perioada 11-13 august, pe faleza din fața Comandamentului Flotei, a avut loc o expoziție marinărească. Au participat Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu”, Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza”, Centrul 39 Scafandri, Direcția Hidrografică Maritimă „Comandor Alexandru Cătuneanu” și Muzeul Național al Marinei Române.

Centrul 39 Scafandri a organizat marți, în portul turistic Tomis, un atelier de scufundări recreaționale, iar în aceeași zi, în raionul maritim din fața Comandamentului Flotei din Constanța, a fost desfășurat un Exercițiu naval internațional.

Tot la Constanța, ziua de joi este desemnată drept Ziua Recunoștinței și dedicată rugăciunii pentru eroii marinari. Ceremoniile militare și religioase se desfășoară la Crucea Marinarilor.

Vineri, de Ziua Marinei Române, în intervalul orar 10:00-12:30, în zona Comandamentului Flotei, se va desfășura Exercițiul naval întrunit FNR 25.10, organizat de Forțele Navale Române, care cuprinde proceduri de acțiune în diferite medii, cu un spectru larg de amenințări.

Ziua Marinei Române se va încheia cu retragerea cu torțe a marinarilor militari, în zona falezei din Constanța și în Piața Ovidiu, în acordurile Muzicii Militare a Forțelor Navale, între orele 20.00-23.00.

Mangalia

La Mangalia, Muzica Militară a Diviziei 2 Infanterie „Getica” a susținut concerte în aer liber, iar în zona portului turistic a avut loc miercuri o serie de activități de instruire întrunită, executate de structuri ale categoriilor de forțe din Armata României, împreună cu instituții partenere cu responsabilități în domeniul naval.

Ziua Recunoștinței este marcată joi și la Mangalia, 14 august, printr-o ceremonie militară și religioasă la Monumentul Marinarului și constructorului naval. În Piața Republicii, instituțiile militare de învățământ de marină își prezintă ofertele educaționale, în intervalul orar 18:00-21:00.

Ziua Marinei Române va fi marcată vineri în zona falezei portului turistic Mangalia, de la ora 10:00, prin Exercițiului naval întrunit FNR 25.10,. Începând cu ora 21.00, marinarii militari din Mangalia se vor retrage cu torțe, în acordurile Muzicii Militare a Diviziei 2 Infanterie „Getica”.

Brăila și Galați

La Brăila, de Ziua Marinei, publicul este invitat pe faleza Dunării, în zona Morii Violatos, unde va putea asista vineri, de la ora 10:00, la ceremonia militară și la secvențele fluviale ale Exercițiului naval întrunit FNR 25.10. Începând cu ora 20.30, Muzica Militară a garnizoanei Brăila va însoți militarii participanți la retragerea cu torțe, pe Calea Călărașilor.

La Tulcea, militarii Flotilei Fluviale marchează Ziua Recunoștinței joi, la Cimitirul Eroilor din municipiu, printr-o ceremonie militară și religioasă. Vineri, publicul este invitat pe faleza Dunării, unde vor fi prezentate secvențele fluviale ale Exercițiului naval întrunit FNR 25.10 de către militarii de la bordul navelor și se vor desfășura tradiționalele jocuri marinărești.

La Galați, Ziua Marinei Române va fi sărbătorită vineri în zona Elice, pe faleza Dunării, printr-o ceremonie militară și religioasă, urmată de secvențele fluviale ale Exercițiului naval întrunit FNR 25.10 și de parada navelor militare.

Foto credit: Ministerul Apărării Naționale / Cpt. Gabriel Chiriloiu