Ziua Limbii Elene este serbată în data de 9 februarie

Ziua Limbii Elene este serbată anual în data de 9 februarie. În țara noastră, sărbătoarea a fost instituită prin Legea nr. 204/2018.

Data a fost aleasă în amintirea poetului naţional al grecilor, Dionysios Solomos, mutat la cele veșnice în 9 februarie 1857. Prima ediție a Zilei Limbii Elene în România a fost serbată în 2019.

Legea română prevede ca autoritățile centrale și locale să sprijine manifestările culturale dedicate zilei, iar Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune să difuzeze emisiuni despre aceste evenimente.

În anul 2025, Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) a instituit Ziua Mondială a Limbii Elene, cu dată de celebrare tot în 9 februarie.

Cu ocazia sărbătorii, Ambasada Greciei și Uniunea Elenă din România organizează luni un eveniment aniversar la Academia Română.

„Proiectul onorează limba greacă ca purtător de cultură și istorie, ca instrument de păstrare a identității comunităților grecești și a organizațiilor diasporei elene de pretutindeni, dar mai presus de tot și de toate celebrează spiritul elen – care dăinuie în fiecare dintre noi, indiferent dacă avem sau nu strămoși greci”, transmite Uniunea Elenă din România.

Unde se vorbește limba greacă în afara Greciei?

Greaca este limba oficială în Grecia şi în Cipru şi limbă a minorităților grecești din România, Albania, Armenia, Turcia, Italia, Ucraina sau Ungaria. De asemenea, greaca este una dintre cele 23 de limbi ale Uniunii Europene.

Se mai vorbește limba greacă în toate comunitățile diasporei grecești, din America de Nord și până în Australia.

