Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) a instituit Ziua Mondială a Limbii Elene, cu data de marcare în 9 februarie, ziua în care s-a mutat la cele veșnice Poetul Național al Greciei, Dionysios Solomos.

Decizia a fost luată la cea de a 43-a Adunare Generală UNESCO, desfășurată în această perioadă la Samarkand, în Uzbekistan.

„Decizia recunoaște universalitatea și contribuția internațională a limbii elene la patrimoniul cultural al umanității”, a transmis Ambasada Greciei la București.

„Ea subliniază, printre altele, continuitatea neîntreruptă de 40 de secole a tradiției orale și de 35 de secole a tradiției scrise a limbii elene, influența sa asupra tuturor celorlalte limbi europene, precum și faptul că rămâne până în prezent o sursă inepuizabilă de terminologie științifică internațională.”

Australia s-a numărat printre co-sponsorii rezoluției, subliniind legăturile culturale puternice dintre cele două națiuni. Cu peste 500.000 de australieni de origine greacă, limba greacă este a șasea cea mai vorbită limbă din Australia.

Ministrul grec al Culturii, Lina Mendoni, prezentă la Samarkand, a mulțumit statelor membre UNESCO pentru sprijinul acordat, calificând recunoașterea drept „mai presus de toate, o sărbătoare a multilingvismului”.

În România, Ziua Limbii Elene a fost instituită prin Legea nr. 204/2018.

