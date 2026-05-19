Oficiali din Cehia recunosc necesitatea colaborării cu reprezentanții cultelor: Corespondență de la parohul român din Praga

Părintele Andrei Ioan Danciu, parohul român din Praga, a participat recent la două evenimente organizate de autoritățile din Cehia. În cadrul întrunirilor, oficialii au recunoscut și apreciat contribuția cultelor la societate, chiar dacă țara lor înregistrează un grad mare de indiferentism religios declarat.

Parohul din Praga, care este și capelan de penitenciar, a participat, în perioada 13-14 mai, la Seminarul Interdisciplinar „Intervenția în cazul celor nemotivați”, desfășurat la Academia Penitenciarelor din Republica Cehă.

Metode de reintegrare testate în Norvegia

„Au prezentat metode de lucru psihologi de top și pedagogi însărcinați cu activitățile specifice pe parcursul detenției, precum și capelanii care desfășoară în închisori proiecte standardizate, preluate în special din sistemul penitenciar norvegian și care pe parcursul anilor au dat rezultate considerabile”, relatează Părintele Andrei Ioan Danciu.

Un astfel de exemplu este Programul Motivator, care funcționează de 20 de ani, perioadă în care a sprijinit peste 6.000 de deținuți.

Dovada că modelul norvegian în domeniu funcționează este faptul că, „statistic, Norvegia are una dintre cele mai scăzute rate de recidivă din UE, iar numărul de deținuți la suta de mii de locuitori este cam la jumătatea mediei europene”, explică preotul.

Întâlnire cu reprezentanții primăriei din Praga

Vineri, 15 mai, parohul român din Praga a participat și la un eveniment care își propune să devină tradiție, organizat de Primăria Generală a Pragăi și intitulat „Praga și Bisericile, Bisericile și Praga”.

„După cum arată denumirea, această întâlnire dorește să sublinieze colaborarea între instituțiile civile și cele bisericești ca o necesitate de a construi un mediu cât mai potrivit și sănătos pentru toate sectoarele vieții”, transmite Părintele Andrei Ioan Danciu.

Discuțiile au abordat trei domenii: voluntariatul și caritatea; învățământul; asistența penitenciară – toate din perspectiva asistenței religioase oferite de Bisericile recunoscute în Cehia.

Au participat reprezentanți ai mai multor culte religioase, între care și noul Arhiepiscop Romano-Catolic de Praga și Primat al Cehiei, Stanislav Přibyl.

O colaborare firească

Au susținut prezentări gen. brigadă Tomáš Hůlka, directorul general al penitenciarelor din Republica Cehă, capelanul principal Pavel Zvolanek, părintele Andrei Ioan Danciu și alți invitați.

„Discursul susținut mi-a oferit posibilitatea să punctez și motivele și existența parohiei și a comunității noastre în Cehia, precum și excelenta colaborare atât cu instituțiile civile, cât mai ales cele bisericești, în primul rând Biserica Catolică, care ne-a dat în folosință gratuită biserica”, transmite Părintele Andrei Ioan Danciu.

„Dr. Bohuslav Svoboda, primarul din Praga, a apreciat ca firească și necesară orice fel de colaborare care ridică prestigiul Bisericilor în rândul societății cehe, afectată de o criză de identitate și care nu poate fi ameliorată fără așezarea pe bazele firești ale recunoașterii și împlinirii nevoilor spirituale ale cetățenilor.”

Cehia este una dintre țările UE cu cel mai înalt grad de indiferentism religios declarat.

Activitatea liturgică a Parohiei Ortodoxe Române din Praga se desfășoară în prezent la Biserica „Sf. Jan Nepomuk” din sectorul Praga 5, după ce bisericuța din lemn, monument istoric, în care slujea parohul român, a ars într-un incendiu în toamna anului 2020.

