Principele Radu a propus înființarea unei platforme pentru aprofundarea limbii române de către populația din Rep. Moldova

Principele Radu i-a propus luni ministrului Educației din Republica Moldova, Dan Perciun, dezvoltarea unei platforme online dedicată aprofundării limbii române de către toți cetățenii moldoveni, indiferent de vârstă, transmite Agerpres.

Alteța Sa Regală a declarat că noua platformă ar putea constitui un instrument pentru o mai bună învățare a limbii române pe întreg teritoriul Republicii Moldova și nu numai.

Principele Radu a subliniat că acest proiect se poate materializa cu ajutorul Google România, care ar putea dezvolta platforma.

„Directorul Google România știe de la noi despre acest proiect și a spus că este foarte dispus să facă un portal, cu forțele lor financiare, fără să implice Republica Moldova cu nimic, în care să se poată învăța limba română la toate nivelele și vârstele”, a spus Alteța Sa Regală.

Un proiect pentru românii de pretutindeni

Principele Radu a adăugat că proiectul se poate adresa românilor din diferite părți ale lumii: „Nu numai pentru cetățenii Republicii Moldova, ci pentru românii din Ucraina, pentru românii din Serbia, pentru românii din Bulgaria, pentru românii de la Londra, cine dorește să-l poată accesa și să facă cursuri online. Deci un fel de a ajunge în comune, în orașe, este acesta. Dacă au un instrument și dacă au și legătură la internet, o pot face”.

De asemenea, Alteța Sa Regală a propus crearea unui corp profesoral format din cadre didactice pensionare din România care să predea, pentru câteva luni, cursuri de limbă română în unitățile de învățământ din Republica Moldova.

La rândul său, ministrul Educației de la Chișinău, Dan Perciun, s-a arătat deschis la propunerile venite din partea Casei Regale a României, subliniind că extinderea învățământului în limba română reprezintă o problemă de siguranță națională.

Potrivit Casei Majestății Sale, Principele Radu desfășoară în zilele de 18 și 19 mai o vizită oficială în Republica Moldova.

