Ieșenii au celebrat Ziua Jandarmeriei în prezența familiei fondatorului acestei instituții

Jandarmii de la Inspectoratul de Jandarmi Județean „Vasile Lupu” Iași au prezentat onorul vineri, la ceremonia militar-religioasă organizată cu prilejul aniversării a 176 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române.

Manifestările, desfășurate în prezența urmașilor ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, cel care a pus bazele Jandarmeriei la Iași, au cuprins și evocarea acestei figuri fondatoare a instituției.

În cadrul evenimentului, au fost distinși jandarmii care s-au remarcat prin profesionalism, implicare și rezultate deosebite în activitate, ca semn de apreciere pentru modul în care își îndeplinesc misiunile în slujba cetățeanului.

„A fost un moment de reculegere, de respect și de asumare a unei moșteniri care ne definește”, transmit reprezentanții inspectoratului județean de jandarmerie.

„Pentru noi, ziua de astăzi este mai mult decât o aniversare — este un moment în care ne reamintim de ce purtăm uniforma și cui îi este dedicată munca noastră, în fiecare zi. Este despre responsabilitate, echilibru și dedicare, despre prezența constantă în sprijinul comunității și despre încrederea pe care suntem datori să o onorăm.”

Despre fondatorul Jandarmeriei Române

Rămășițele pământești ale domnitorului Alexandru Grigore Ghica au fost aduse anul trecut din Franța și depuse cu onoruri militare la Palatul Cotroceni și Palatul Culturii din Iași, apoi reînhumate la Iași.

Se pronunțase în favoarea Unirii Principatelor, ceea ce l-a adus în conflict cu Marile Puteri și susținătorii lor din țară. Moartea sa, prezentată inițial în epocă drept sinucidere, este considerată în prezent de istorici, după evaluarea mai multor dovezi și mărturii, drept un asasinat politic.

Foto credit: Inspectoratul de Jandarmi Județean „Vasile Lupu” Iași