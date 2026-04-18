Ziua Internațională a monumentelor și siturilor 2026 atrage atenția asupra patrimoniului viu

Ziua Internațională a monumentelor și siturilor este serbată anual în data de 18 aprilie. Tema din 2026 atrage atenția asupra patrimoniului viu și a conservării acestuia.

Ziua internațională oferă posibilitatea pasionaților de patrimoniu, profesioniștilor din domeniul patrimoniului și membrilor Consiliul Internațional pentru Monumente și Situri (ICOMOS) de a discuta despre „Răspunsul de urgență pentru Patrimoniul viu în contexte de conflicte și dezastre”.

ICOMOS este o organizație non-guvernamentală care lucrează pentru conservarea și protejarea siturilor de patrimoniu cultural din întreaga lume.

„UNESCO definește Patrimoniul Viu ca fiind tradițiile orale, artele spectacolului, practicile sociale, ritualurile și evenimentele festive, cunoștințele și practicile referitoare la natură și univers, precum și cunoștințele și abilitățile legate de meșteșug. În activitatea sa, ICOMOS înțelege Patrimoniul Viu ca totalitatea dimensiunilor patrimoniului cultural – tangibil, imaterial și natural”, se arată pe site-ul oficial ICOMOS.

Eveniment dedicat zilei

Ca parte a evenimentelor care marchează Ziua Internațională a Monumentelor și Siturilor, grupul de lucru ICOMOS pentru monitorizarea și răspunsul la crize va găzdui un panel online intitulat „Așteptați-vă la neașteptat: Conflict”.

Acest eveniment este organizat în coordonare cu Comitetele Științifice Internaționale ale ICOMOS și va avea loc în data de 23 mai 2026.

Întâlnirea este deschisă rețelei ICOMOS și experților invitați. Aceasta își propune să abordeze impactul conflictelor armate asupra patrimoniului cultural și se va concentra pe pregătirea și răspunsul la situații de urgență, precum și pe experiențele de teren și provocările actuale.

Foto credit: Basilica.ro