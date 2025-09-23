Ziua internațională a limbajului semnelor este serbată în data de 23 septembrie

Ziua internațională a limbajului semnelor este serbată anual în data de 23 septembrie, cu scopul de a sprijini și proteja identitatea lingvistică și diversitatea culturală a tuturor persoanelor surde și a altor utilizatori ai limbajului mimico-gestual.

Inițiativa serbării unei zile a limbajului semnelor aparține Federației Mondiale a Surzilor (FMS), ce cuprinde 135 de asociații naționale. Propunerea a fost adoptată în unanimitate de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, la 19 decembrie 2017.

Data marcării zilei internaționale a limbajului semnelor a fost aleasă pentru a aniversa înființarea FMS, la 23 septembrie 1951.

Conform Federației Mondiale a Surzilor, există peste 70 de milioane de persoane surde în întreaga lume. Peste 80% dintre acestea trăiesc în țări în curs de dezvoltare. Împreună, acestea folosesc peste 300 de limbaje ale semnelor diferite.

Slujbele religioase în limbajul semnelor

Biserica a venit în întâmpinarea persoanelor cu deficiențe de auz și vorbire și a tradus în limbaj mimico-gestual unele slujbe și rugăciuni.

În anul 2021, în Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, a apărut prima carte de rugăciuni tradusă în limbajul mimico-gestual liturgic românesc.

De asemenea, la Editura Universităţii din Piteşti a fost publicat în 2009 „Dicţionarul religios al limbajului mimico-gestual”, realizat de părintele Constantin Onu, iar cu un an înainte, a apărut la Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă „Liturghierul tradus în limbaj mimico-gestual românesc”.

În Arhiepiscopia Bucureștilor se construiește un centru dedicat persoanelor hipoacuzice care cuprinde o capelă, săli de socializare, spații de joacă și studiu, dar și o cantină socială.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu