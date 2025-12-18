Poveștile migranților sunt în centrul Zilei Internaționale a Migranților 2025

Ziua Internațională a Migranților este marcată anual în data de 18 decembrie.

Tema anului 2025 este „Marea mea poveste: culturi și dezvoltare”, care evidențiază rolul experiențelor personale ale migranților în conectarea comunităților, îmbogățirea culturală și susținerea dezvoltării la nivel global.

Potrivit datelor furnizate de Divizia pentru Populație a Departamentului ONU pentru Afaceri Economice și Sociale (UNDESA), în anul 2024 numărul migranților internaționali a ajuns la aproximativ 304 de milioane, aproape dublu față de anul 1990, când erau estimați 154 milioane de migranți la nivel global.

Migrația demnă pentru toți

Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) definește migrantul ca fiind „orice persoană care se deplasează sau s-a deplasat peste o frontieră internațională sau în interiorul unui stat, indiferent de statutul său juridic, de caracterul voluntar sau involuntar al deplasării, de cauzele acesteia sau de durata șederii”.

În mesajul transmis cu prilejul Zilei Internaționale a Migranților, Secretarul General al ONU, António Guterres, a afirmat: „Să fim uniți pentru drepturile fiecărui migrant și să facem ca migrația să fie demnă și sigură pentru toți”.

Prin politici adecvate, cooperare internațională și respectarea demnității umane, migrația poate deveni o forță care consolidează coeziunea socială, stimulează dezvoltarea și creează legături durabile între culturi.

Biserica, rol important în diaspora

Aproximativ 5,6 milioane de români sunt migranți în Occident, fie pentru studii, fie pentru un trai mai bun, iar Biserica este alături de ei. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât în 2009 instituirea Duminicii migranților români.

Duminica migranţilor români este celebrată în Patriarhia Română, în prima duminică după Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. A fost instituită inițial în Mitropolia Moldovei începând cu anul 2006, la iniţiativa Patriarhului Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei.

Rolul Bisericii în viața diasporei a fost subliniat recent și de Președintele României, Nicușor Dan, care, în cadrul întâlnirii cu românii din Regatul Unit, a afirmat: „Vreau să vă felicit pentru faptul că rămâneți atașați de România – și aici e foarte importantă Biserica – și eu cred că reprezentați un potențial uriaș pentru România”.

Puteți urmări activitatea Bisericii în comunitățile românești din străinătate în secțiunea de știri Diaspora.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene