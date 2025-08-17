Duminica Migranților Români: Biserica oferă punți de legătură între românii de pretutindeni

„Prin credință, tradiții și cultură, Biserica oferă punți de legătură între generații și între românii de pretutindeni, susținându-i în păstrarea unității de credinţă și a conștiinței apartenenței la același neam”, transmite anul acesta Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în mesajul pentru Duminica Migranților Români, marcată în prima duminică de după sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului.

Instituită de Patriarhul Daniel când era Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Duminica Migranților Români a fost generalizată la nivelul întregii Patriarhii Române în 2009.

Marcarea zilei este cu atât mai importantă cu cât, după aderarea României la Uniunea Europeană, mulți români s-au stabilit peste granițe, în căutarea unui trai mai bun.

Tocmai de aceea, o componentă importantă a strategiei Bisericii Ortodoxe Române după anul 2007, anul aderării la UE, a fost consolidarea comunităților românești de credință din diaspora: au fost înființare noi eparhii și a fost sprijinită înființarea a numeroase parohii.

Statul român încurajează prezența Bisericii Ortodoxe Române în comunitățile din diaspora, ca unicul și ce mai puternic liant între românii din afara granițelor. Aceștia sunt sprijiniți să cultive limba română și să se adune în centre socio-comunitare înființate pe lângă parohiile românești.

„Duminica Migranţilor Români ne aduce aminte că, deși departe fizic de țară, românii sunt uniţi în duh cu cei dragi, prin slujbele Bisericii şi tradiţiile culturale”, mai scrie Patriarhul Daniel în mesajul referitor la această duminică.

„În inimile lor, acasă nu este doar un loc, ci o stare sufletească de comuniune cu rădăcinile, cu valorile moștenite și cu cei ce îi așteaptă mereu cu dor.”

„Ne rugăm Preasfintei Treimi ca această zi, Duminica Migranţilor Români, să ne fie un prilej de bucurie a reîntâlnirii cu cei dragi rămași acasă, de întărire în credință și de aducere-aminte a celor care s-au mutat în Împărăţia cerurilor”, încheie Preafericirea Sa.

Cifre făcute publice recent de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni arătau că în afara granițelor țării ar trăi aproximativ 9,7 milioane de români, din care 5,6 în diaspora, iar restul în comunitățile istorice din jurul României (Basarabia – Rep. Moldova; Bucovina de Nord, Transcarpatia și Bugeac – Ucraina; Voivodina și Timoc – Serbia, Bulgaria) sau din Balcani (aromâni, macedo-români, megleno-români din Albania și Grecia).

