Președintele României la Londra: Biserica este foarte importantă în viața românilor din Marea Britanie

„Vreau să vă felicit pentru faptul că rămâneți atașați de România – și aici e foarte importantă Biserica – și eu cred că reprezentați un potențial uriaș pentru România”, a subliniat marți Președintele României, Nicușor Dan, la întâlnirea cu românii din Marea Britanie.

Întâlnirea a avut loc la Ambasada României din Londra, în cadrul unui eveniment dedicat Zilei Naționale a României, organizat pentru reprezentanții comunității românești din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

La eveniment au participat Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, și Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Carte de vizită a României

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de apreciere românilor din diaspora.

„Vreau să vă mai mulțumesc pentru faptul că sunteți o carte de vizită a României, imaginea României pentru multă lume care nu a apucat încă să o viziteze sunteți dumneavoastră”.

Excelența Sa a vorbit și despre necesitatea unei legături mai bine structurate între stat și diaspora: „Întrebarea este care este acea interfață care să pună în legătură statul român cu fiecare dintre dumneavoastră”.

Președintele României a anunțat că autoritățile lucrează la crearea unui portal dedicat diasporei, care va reuni asociațiile românești, specialiștii din diverse domenii și informații despre cursurile de limba română, pentru a facilita colaborarea și comunicarea cu statul român.

Colaborarea dintre Stat și Biserică

Într-o declarație pentru Basilica.ro, Arhiepiscopul Atanasie a afirmat: „Am apreciat mesajele transmise în cadrul momentelor oficiale, care au subliniat potențialul comunităților românești din diaspora și importanța colaborării dintre instituțiile statului și Biserică în susținerea identității naționale și culturale”.

„Totodată, în discuțiile ulterioare, a fost reafirmată valoarea misiunii pastorale și sociale a Bisericii Ortodoxe Române în Occident, ca factor de coeziune, sprijin și continuitate identitară pentru românii departe de țară”, a adăugat Înaltpreasfinția Sa.

Resursă strategică pentru România

Excelența Sa Laura Popescu, ambasadorul României în Regatul Unit, a subliniat rolul esențial al diasporei românești în parcursul actual al României, evidențiind contribuția constantă a comunității românești din Marea Britanie.

„Vasta comunitate românească din UK, dinamică și bine integrată, reprezintă o resursă strategică pentru România, prin profesionalismul, reziliența și vizibilitatea sa în domenii profesionale cheie ale societății britanice, dar și în viața publică”, a declarat doamna ambasador pentru Basilica.ro.

Excelența Sa a evidențiat aprecierea exprimată de partenerii britanici față de românii stabiliți în Regatul Unit, precum și mesajul de încurajare transmis în cadrul întâlnirii: „Reușita fiecărui român din diaspora este parte a reușitei României”.

Ambasadoarea Laura Popescu a subliniat importanța coeziunii comunitare, a implicării civice și a performanței academice și profesionale, arătând că experiența acumulată de românii din Regatul Unit, inclusiv de tinerii aflați la studii, reprezintă „un capital valoros pentru România, astăzi și în viitor”.

Foto credit: Alex Coman