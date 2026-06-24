Ziua Iei în România: Text sacru cusut cu mâna – cere înțelegere, asumare și viață

De Nașterea Sf. Ioan Botezătorul celebrăm și Ziua Iei în România, instituită în 21 iunie 2022, după ce, timp de un deceniu, a fost celebrată ca Ziua Universală a Iei de comunitatea La Blouse Roumaine.

Fondatoarea comunității, Andreea Tănăsescu, a declarat, pentru Basilica.ro, în 2025: „Ia este un text sacru cusut cu mâna. Și, ca orice text sacru, nu cere doar admirație, ci înțelegere, asumare și viață”.

Comunitatea La Blouse Roumaine a marcat prima dată Ziua Universală a Iei în 24 iunie 2013. Numele comunității reprezintă traducerea în franceză a cuvântului „ie”, care a dobândit notorietate datorită picturii lui Henri Matisse cu același titlu.

Înscrisă în patrimoniul cultural UNESCO

Tot în 2022, chiar de Ziua Națională a României, UNESCO aproba dosarul comun depus de România și Republica Moldova pentru includerea cămășii cu altiță în Patrimoniul Universal Imaterial.

UNESCO descrie astfel ia, sau cămașa cu altiță:

„Arta bluzei tradiționale cu broderie pe umăr, numită altiță, este o parte esențială a costumului popular bărbătesc și femeiesc din România și Republica Moldova. Combină croiul simplu cu ornamentații bogate și colorate, cusute prin tehnici complexe.”

De Ziua Iei au loc numeroase evenimente culturale dedicate acesteia – atât în țară, cât și în străinătate.

Caracteristicile mânecii de ie

Ia este o cămașă femeiască caracterizată prin mâneca în trei părți: altiță, încreț și râuri.

Ia noastră continuă să inspire numeroși creatori de modă, motiv pentru care Andreea Tănăsescu a fondat și mișcarea Give Credit, care le cere designerilor să menționeze transparent cultura din care și-au extras inspirația.

O promotoare asiduă a iei ca tezaur cultural românesc și universal a fost Regina Maria a României, care purta foarte des acest articol vestimentar, pe care l-a înălțat la rang de veșmânt regal.

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Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene (deschidere articol)