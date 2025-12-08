Ziua Constituției României este sărbătorită în data de 8 decembrie

Ziua Constituției României este marcată în data de 8 decembrie. Sărbătoarea a fost stabilită în urmă cu 30 de ani.

Constituția din 1991 a fost prima Constituție democratică adoptată după Revoluția din 1989, care a marcat încheierea regimului comunist. A intrat în vigoare în data de 8 decembrie 1991, în urma validării prin Referendum național.

A fost elaborată de o Comisie Constituțională, condusă de Antonie Iorgovan, profesor la Facultatea de Drept. La proiectul Constituției au participat 23 de parlamentari și 5 experți din domeniul juridic. Comisia a fost desemnată de Adunarea Constituantă, în data de 11 iunie 1990.

Libertatea religioasă

Principalele drepturi garantate de Constituția din 1991 sunt: dreptul la viață, dreptul la liberă exprimare, dreptul de a vota și de a fi ales, dreptul la educație, dreptul la protecție socială.

Statul român garantează și libertatea religioasă a fiecărui cetățean. În Articolul 29, alineatele 1 și 3, se fac precizări directe:

(1) Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale. (3) Cultele religioase sunt libere şi se organizează potrivit statutelor proprii, în condiţiile legii.

Constituția adoptată în 1991 a fost revizuită și completată în baza Legii nr. 429/2003.

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