Se apropie Zilele Muzeului Național al Țăranului Român. Expoziții, târguri, ateliere, proiecții: Programul evenimentelor

În perioada 10-21 septembrie 2025, Muzeul Național al Țăranului Român celebrează toamna și sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci prin cea de-a treisprezecea ediție a Zilelor Muzeului Țăranului, informează un comunicat remis agenției de știri Basilica.

Evenimentul aduce un program bogat, cu expoziții, târguri tradiționale, ateliere meșteșugărești, conferințe și proiecții de film, invitând publicul să descopere patrimoniul cultural și artistic într-o atmosferă specifică MȚR.

Vizitatorii sunt așteptați zilnic, între orele 10:00-18:00, la expoziția permanentă a muzeului (intrare prin Șoseaua Kiseleff, nr. 3).

Ziua Crucii, marcată la MȚR

Printre atracțiile principale se numără: Pasărea Măiastră. Zbor între lumi, găzduită în Sala Tancred Bănățeanu, o explorare a simbolismului tradițional.

Din noaptea pământului / From the night of the earth, expoziție semnată de artista Alexandra Vassilikian, în Sala Irina Nicolau (10-14 septembrie, cu finisaj pe 13 septembrie, ora 18:00).

Sekta Insecta, creată de artistul vizual Sergiu Negulici, la MNȚRplusC (10-13 septembrie).

Mostrar.

De ziua Crucii, un eseu vizual în Sala Acvariu (12-21 septembrie).

De asemenea, vor fi vernisate expozițiile Astronomul Nicolae Donici (17 septembrie, ora 18:30, Sala Media) și Thoub palestinian. Identitate în broderie (20 septembrie, ora 17:00, Sala Irina Nicolau), alături de Trecut alternativ, semnată de Mihai Grecu (20-21 septembrie, MNȚRplusC).

Târguri și ateliere tradiționale

În zilele de 12-14 septembrie, curtea interioară a muzeului va găzdui Târgul Iconarilor și al Meșterilor Cruceri, iar în 19-21 septembrie, Târgul 100 de tradiții românești va aduce în prim-plan meșteșugurile autentice.

Atelierele practice includ: modelat terracotta cu Andreiana Ramona Stanca (12 septembrie, 14:00-17:00), incrustat în lemn cu Vasile Moldoveanu (13 septembrie, 11:00-13:00) și pictură pe sticlă cu Radu Dincă (14 septembrie, 11:00-13:00).

Proiecții de film și festival antropologic

Programul cinematografic al Cinema Muzeul Țăranului include premiere și avanpremiere, precum Etiologia unei crime (România, 12 septembrie, ora 18:30) și The long walk (SUA, 12 septembrie, ora 20:15).

În cadrul festivalului antropologic Culese din Balcani (13-15 septembrie), vor fi proiectate documentare și ficțiuni, printre care Ultima transhumanță (13 septembrie, ora 18:00, cu Q&A) și Alice on & off (15 septembrie, ora 20:00, cu Q&A). Gala de deschidere a BIFF (19 septembrie, ora 19:30) prezintă filmul Dinți de lapte (România, regia Mihai Mincan), urmat de Noaptea albă a filmului românesc.

Conferințe și evenimente speciale

Pe 12 septembrie, în cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului (ediția XXXIII), va avea loc conferința Obiecte cu poveste. Românii din Diaspora și patrimoniul personal (ora 18:00, Sala Media). Totodată, festivalul Culese din Balcani include un mini-talk despre patrimoniu (13 septembrie, ora 13:00) și un atelier de explorare fotografică, Balcani cu frații Manakia (13 septembrie, ora 15:30).

Intrare și detalii

Majoritatea evenimentelor sunt deschise publicului între orele 10:00-18:00, iar unele proiecții, precum Aria (17 septembrie, ora 20:00), au intrare liberă.

Programul complet:

Miercuri, 10 septembrie

Orele 10.00 – 18.00 – expoziția permanentă, cu intrare prin Șoseaua Kiseleff, nr. 3

Orele 10.00 – 18.00 – Pasărea Măiastră. Zbor între lumi, la Sala Tancred Bănățeanu

Orele 10.00 – 18.00 – expoziția Din noaptea pământului / From the night of the earth, a artistei Alexandra Vassilikian, la Sala Irina Nicolau

Orele 13.00 – 18.00 – expoziția Sekta Insecta, a artistului vizual Sergiu Negulici, la MNȚRplusC

Orele 18.30 – Kina and Yuk, Documentar, Franța, Italia, 2023, Regia: Guillaume Maidatchevsky, la Cinema Muzeul Țăranului

Orele 20.00 – Sorry, Baby, Dramă, SUA, Spania, Franța, 2025, Regia: Eva Victor, la Cinema Muzeul Țăranului

Joi, 11 septembrie

Orele 10.00 – 18.00 – expoziția permanentă, cu intrare prin Șoseaua Kiseleff, nr. 3.

Orele 10.00 – 18.00 – Pasărea Măiastră. Zbor între lumi, la Sala Tancred Bănățeanu

Orele 10.00 – 18.00 – expoziția Din noaptea pământului / From the night of the earth, a artistei Alexandra Vassilikian, la Sala Irina Nicolau

Orele 13.00 – 18.00 – expoziția Sekta Insecta, a artistului vizual Sergiu Negulici, la MNȚRplusC

Orele 18.00 – Christy, Dramă, Irlanda, Marea Britanie, 2024, Regia: Brendan Canty, avanpremieră, la Cinema Muzeul Țăranului

Vineri, 12 septembrie

Zilele Europene ale Patrimoniului. Ediția XXXIII

Orele 10.00 – 18.00 – expoziția permanentă, cu intrare prin Șoseaua Kiseleff, nr. 3.

Orele 10.00 – 18.00 – Pasărea Măiastră. Zbor între lumi, la Sala Tancred Bănățeanu

Orele 10.00 – 18.00 – TÂRGUL ICONARILOR ȘI AL MEȘTERILOR CRUCERI, în curtea interioară

Orele 14.00 – 17.00 – Atelier de modelat terracotta, cu Andreiana Ramona Stanca

Orele 10.00 – 18.00 – instalația Mostrar. De ziua Crucii, eseu vizual, la Sala Acvariu

Orele 10.00 – 18.00 – expoziția Din noaptea pământului / From the night of the earth, a artistei Alexandra Vassilikian, la Sala Irina Nicolau

Orele 13.00 – 18.00 – expoziția Sekta Insecta, a artistului vizual Sergiu Negulici, la MNȚRplusC

Orele 18.00, proiectul MIGRAȚIE ȘI PATRIMONIU prezintă conferința Obiecte cu poveste. Românii din Diaspora și patrimoniul personal, la Sala Media (proiect co-finanțat de AFCN)

Orele 18.30 – Etiologia unei crime, Thriller, România, 2025, Regia: Marius Th. Barna, premieră, la Cinema Muzeul Țăranului

Orele 20.15 – The long walk, Thriller, SUA, 2025, Regia: Francis Lawrence, premieră, la Cinema Muzeul Țăranului

Sâmbătă, 13 septembrie

Zilele Europene ale Patrimoniului. Ediția XXXIII

Orele 10.00 – 18.00 – expoziția permanentă, cu intrare prin Șoseaua Kiseleff, nr. 3.

Orele 10.00 – 18.00 – Pasărea Măiastră. Zbor între lumi, la Sala Tancred Bănățeanu

Orele 10.00 – 18.00 – TÂRGUL ICONARILOR ȘI AL MEȘTERILOR CRUCERI, în curtea interioară

Orele 11.00 – 13.00 – Atelier de incrustat în lemn, cu Vasile Moldoveanu

Orele 10.00 – 18.00 – instalația Mostrar. De ziua Crucii, eseu vizual, la Sala Acvariu

Orele 10.00 – 18.00 – expoziția Din noaptea pământului / From the night of the earth, a artistei Alexandra Vassilikian, la Sala Irina Nicolau

Orele 18.00 – finisajul expoziției Din noaptea pământului / From the night of the earth, a artistei Alexandra Vassilikian, la Sala Irina Nicolau

Orele 13.00 – 18.00 – expoziția Sekta Insecta, a artistului vizual Sergiu Negulici, la MNȚRplusC

CULESE DIN BALCANI – festival antropologic

Orele 13.00 – ZOOM-IN Patrimoniu, mini-talk despre inițiative la firul ierbii din România, la Sala Media

Orele 15.30 – Balcani cu frații Manakia, Atelier de explorare fotografică, la Arhiva de imagine

Orele 18.00 – Ultima transhumanță, Documentar, România, 2023, Regia: Dragoș Lumpan. Sesiune de Q&A cu Dragoș Lumpan, la Cinema Muzeul Țăranului

Orele 20.15 – Portret/Atelier Ioana și Dumitru Mischiu, Documentar/scurtmetraj, România, 2025, Video: crochiu etnografic de Lila Passima. premieră, la Cinema Muzeul Țăranului

Orele 21.00 – One of those days when Hemme dies/Una din zilele în care Hemme moare, Ficțiune, dramă, Turcia, 2024, Regia: Murat Fıratoğlu, Focus TAIFAS, la Cinema Muzeul Țăranului

Duminică, 14 septembrie

Zilele Europene ale Patrimoniului. Ediția XXXIII

Orele 10.00 – 18.00 – expoziția permanentă, cu intrare prin Șoseaua Kiseleff, nr. 3.

Orele 10.00 – 18.00 – Pasărea Măiastră. Zbor între lumi, la Sala Tancred Bănățeanu

Orele 10.00 – 18.00 – TÂRGUL ICONARILOR ȘI AL MEȘTERILOR CRUCERI, în curtea interioară

Orele 11.00 – 13.00 – Atelier de pictură pe sticlă, cu Radu Dincă

Orele 10.00 – 18.00 – instalația Mostrar. De ziua Crucii, eseu vizual, la Sala Acvariu

Orele 10.00 – 18.00 – expoziția Din noaptea pământului / From the night of the earth, a artistei Alexandra Vassilikian, la Sala Irina Nicolau

CULESE DIN BALCANI – festival antropologic

Orele 19.00 – Balkan Obsolescence – Eveniment imersiv by Plastic Art Performance Collective, la Sala Media

Orele 16.30 – Happy Box, Documentar/scurtmetraj, România, 2025, Regia: Irina Malcea Cândea, la Cinema Muzeul Țăranului

Orele 17.15 – Pământul de care aparținem , Documentar, România-Italia, 2023, Regia: Elena Rebeca Carini, la Cinema Muzeul Țăranului

Orele 19.00 – Too close / Apropierea, Documentar, România-Ungaria, 2022, Regia: Botond Püsök, la Cinema Muzeul Țăranului

Orele 20.30 – 78 days / 78 de zile, Ficțiune, dramă, Serbia, 2024, Regia: Emilija Gašić. Focus TAIFAS, la Cinema Muzeul Țăranului

Luni, 15 septembrie

CULESE DIN BALCANI – festival antropologic

Orele 18:00 – Kyuka – Before Summer’s End / Kyuka la finalul verii, Ficțiune, dramă, Grecia, Macedonia de Nord, 2024, Regia: Kostas Charamountanis, Focus TAIFAS, la Cinema Muzeul Țăranului

Orele 20:00 – Alice on & off, Documentar, România, 2024, Regia: Isabela Tent. Sesiune Q&A cu Isabela Tent, la Cinema Muzeul Țăranului

Marți, 16 septembrie

Orele 10.00 – 18.00 – instalația Mostrar. De ziua Crucii, eseu vizual, la Sala Acvariu

Orele 18.00 – Tata, Documentar, România, Germania, Țările de Jos, Regia: Lina Vdovii, Radu Ciorniciuc, la Cinema Muzeul Țăranului

Orele 20.00 – Rusalka, Dramă, România, 2024, Regia: Claudiu Mitcu, Q&A cu echipa, la Cinema Muzeul Țăranului

Miercuri, 17 septembrie

Orele 10.00 – 18.00 – expoziția permanentă, cu intrare prin Șoseaua Kiseleff, nr. 3.

Orele 10.00 – 18.00 – Pasărea Măiastră. Zbor între lumi, la Sala Tancred Bănățeanu

Orele 10.00 – 18.00 – instalația Mostrar. De ziua Crucii, eseu vizual, la Sala Acvariu

Orele 18.30 – vernisajul expoziției Astronomul Nicolae Donici, la Sala Media

Orele 17.15 – Dead to Rights, Dramă, Istorie, Război, China, Regia: Shen Ao, premieră, la Cinema Muzeul Țăranului

Orele 20.00 – Aria, Documentar dedicat vieții și carierei sopranei Maria Cebotari, Republica Moldova, 2004, Regia: Vlad Druc, intrare liberă, la Cinema Muzeul Țăranului

Joi, 18 septembrie

Orele 10.00 – 18.00 – expoziția permanentă, cu intrare prin Șoseaua Kiseleff, nr. 3.

Orele 10.00 – 18.00 – Pasărea Măiastră. Zbor între lumi, la Sala Tancred Bănățeanu

Orele 10.00 – 18.00 – instalația Mostrar. De ziua Crucii, eseu vizual, la Sala Acvariu

Orele 10.00 – 18.00 – expoziția Astronomul Nicolae Donici, la Sala Media

Orele 18.30 – The Blue Trail, Dramă, Aventură, Fantastic, Brazilia, Mexic, Olanda, Chile, 2025, Regia: Gabriel Mascaro, avanpremieră, la Cinema Muzeul Țăranului

Orele 20.15 – Radu, ești OK?, Documentar, România, 2025, Regia: Lucian Șuhan, Radu Restivan, la Cinema Muzeul Țăranului

Vineri, 19 septembrie

Orele 10.00 – 18.00 – expoziția permanentă, cu intrare prin Șoseaua Kiseleff, nr. 3.

Orele 10.00 – 18.00 – Pasărea Măiastră. Zbor între lumi, la Sala Tancred Bănățeanu

Orele 10.00 – 18.00 – instalația Mostrar. De ziua Crucii, eseu vizual, la Sala Acvariu

Orele 10.00 – 18.00 – expoziția Astronomul Nicolae Donici, la Sala Media

Orele 10.00 – 18.00 – Târgul 100 de tradiții românești, în curtea interioară

Orele 19.30 – Gala de deschidere BIFF: Dinți de lapte, Dramă, România, 2025, Regia: Mihai Mincan, la Cinema Muzeul Țăranului

Orele 22.15 – Noaptea albă a filmului românesc, la Cinema Muzeul Țăranului

Sâmbătă, 20 septembrie

Orele 10.00 – 18.00 – expoziția permanentă, cu intrare prin Șoseaua Kiseleff, nr. 3.

Orele 10.00 – 18.00 – Pasărea Măiastră. Zbor între lumi, la Sala Tancred Bănățeanu

Orele 10.00 – 18.00 – instalația Mostrar. De ziua Crucii, eseu vizual, la Sala Acvariu

Orele 10.00 – 18.00 – expoziția Astronomul Nicolae Donici, la Sala Media

Orele 17.00 – vernisajul expoziției Thoub palestinian. Identitate în broderie, Sala Irina Nicolau

Orele 15.00 – 18.00 – expoziția Trecut alternativ, a artistului Mihai Grecu, la MNȚRplusC

Orele 10.00 – 18.00 – Târgul 100 de tradiții românești, în curtea interioară

Orele 17.00 – BIFF: Competiție scurtmetraje 1.30, la Cinema Muzeul Țăranului:

A Light That Never Goes Out , Regia: Lauri-Matti Parppei

, Regia: Lauri-Matti Parppei La Misteriosa Mirada Del Flamenco , Regia: Diego Cespedes

, Regia: Diego Cespedes Panorama: Magicianul, Regia: Bogdan Mureșanu

Duminică, 21 septembrie

Orele 10.00 – 18.00 – expoziția permanentă, cu intrare prin Șoseaua Kiseleff, nr. 3.

Orele 10.00 – 18.00 – Pasărea Măiastră. Zbor între lumi, la Sala Tancred Bănățeanu

Orele 10.00 – 18.00 – instalația Mostrar. De ziua Crucii, eseu vizual, la Sala Acvariu

Orele 10.00 – 18.00 – expoziția Astronomul Nicolae Donici, la Sala Media

Orele 10.00 – 18.00 – expoziția Thoub palestinian. Identitate în broderie, Sala Irina Nicolau

Orele 15.00 – 18.00 – expoziția Trecut alternativ, a artistului Mihai Grecu, la MNȚRplusC

Orele 10.00 – 18.00 – Târgul 100 de tradiții românești, în curtea interioară

Orele 17.00 – BIFF: Competiție scurtmetraje 1.30, la Cinema Muzeul Țăranului

Orele 18.30 – BIFF: Presidents Cake, Regia: Hasan Hadi, la Cinema Muzeul Țăranului

Orele 20.00 – BIFF: Panorama, la Cinema Muzeul Țăranului: