Cum arată calendarul zilelor libere legale în 2026

În anul 2026, angajații din România vor beneficia de mai multe zile libere legale care cad în timpul săptămânii, oferind oportunități pentru minivacanțe și perioade de odihnă.

Zile libere legale care vor fi în timpul săptămânii vor fi următoarele:

1 ianuarie (joi) – Anul Nou

2 ianuarie (vineri) – Anul Nou

6 ianuarie (marți) – Boboteaza

7 ianuarie (miercuri) – Sfântul Ioan Botezătorul

10 aprilie (vineri) – Vinerea Mare

13 aprilie (luni) – A doua zi de Paște

1 mai (vineri) – Ziua Muncii

1 iunie (luni) – A doua zi de Rusalii / Ziua Copilului

30 noiembrie (luni) – Sfântul Apostol Andrei

1 decembrie (marți) – Ziua Națională a României

25 decembrie (vineri) – Nașterea Domnului

Sărbătorile legale care vor cădea în weekend vor fi următoarele: 12 aprilie – Paștele Ortodox, 31 mai – Rusaliile, 15 august – Adormirea Maicii Domnului și 26 decembrie – a doua zi de Crăciun.

Zile compensatorii

Potrivit Codului Muncii, există domenii în care activitatea nu poate fi întreruptă, iar unii angajați pot fi chemați la serviciu în zilele de sărbătoare legală.

Zilele lucrate se compensează cu timp liber acordat în termen de 30 de zile, iar dacă acest lucru nu este posibil, angajatorul trebuie să acorde un spor salarial de minimum 100%.

Nerespectarea drepturilor salariaților poate fi sancționată cu amenzi între 5.000 și 10.000 de lei.