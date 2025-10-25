Vremea în Capitală la sfințirea picturii Catedralei Naționale

Oferim câteva informații meteo și sfaturi pentru cei care vor să participe la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale.

Weekendul 25-26 octombrie 2025 aduce o răcire a vremii, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Din fericire, sunt prognozate precipitații mai serioase în jumătatea vestică a țării, nu și în Capitală.

Duminică, la București, cerul va fi mai mult noros și va ploua temporar slab în prima parte a zilei și noaptea. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile se vor fi cuprinse între 8 și 17 grade Celsius.

Prin comparație, temperaturile din 25 noiembrie 2018, când a avut loc sfințirea altarului Catedralei Naționale, au fost mai scăzute: între 2 și 10 grade.

Sfaturi practice

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealu Spirii” București-Ilfov au recomandat, într-o conferință de presă, ca cei care participă la sfințirea picturii Catedralei Naționale să se îmbrace călduros și să poarte încălțăminte comodă.

De asemenea, se recomandă folosirea de pelerine de ploaie în loc de umbrele, deoarece umbrelele îngreunează circulația în zonele aglomerate. Ploile, dacă vor fi, vor fi slabe și trecătoare.

Reprezentanții forțelor de ordine au mai făcut precizări referitoare la accesul în curtea Catedralei: toți pelerinii din eparhii trebuie să aibă actele de identitate la ei. Mai multe detalii aici.

Credincioșii care nu fac parte din grupurile organizate în eparhii nu vor avea acces în curtea sfântului lăcaș decât după ora 20:00, când se pot așeza la coadă pentru a trece prin altar.

Catedrala Națională va fi sfințită de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și Patriarhul Daniel duminică, după Sfânta Liturghie. Programul este aici.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Mircea Florescu