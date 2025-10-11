Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale au marcat prin fapte bune Ziua Mondială Hospice și a Îngrijirilor Paliative

Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale au vizitat Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Ierarh Nectarie” al Arhiepiscopiei Bucureștilor vineri, în ajunul Zilei Mondiale Hospice și a Îngrijirilor Paliative.

Voluntarii au pregătit daruri și flori, inclusiv pentru membrii personalului, și au cântat Troparul Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași. La acțiune s-au alături și preoții din parohiile prahovene Bâra și Palanca.

„Ziua Mondială a Îngrijirii Paliative o serbăm cu bucurie împreună cu Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului”, a declarat, pentru Trinitas TV, Adriana Căruntu, directoarea centrului medical.

„Tematica de astăzi, la nivel mondial, este accesul universal la îngrijiri paliative și aș dori să spun cât de importantă este activitatea celor care vin să fie alături de noi, în calitate de voluntari, cei care ne vizitează și care sunt alături de pacienți, pentru că aceștia reușesc să aducă alinare, bucurie, întărire și suport.”

„Toți bolnavii au nevoie să simtă că nu sunt singuri și că cineva este alături de ei și că îi înconjoară cu foarte multă dragoste”, a subliniat Adriana Căruntu.

Un strop de speranță

Dănuț Prună, coordonatorul Voluntarilor de la Paraclisul Catedralei Naționale, a explicat misiunea acestora.

„Prin activitățile de voluntariat pe care le desfășurăm la Paraclisul Catedralei Naționale, încercăm să aducem o fărâmă de speranță, încercăm să fim aproape și să le arătăm persoanelor greu încercate, totodată și personalului medical, că nu sunt singuri și că fiecare gest de bine contează”, a spus el.

„Este important să-i vizităm, este important să le spunem o vorbă bună, este important să-i încurajăm, este important să le spunem că mare este Dumnezeu. Nu sunt cuvinte simple, sunt cuvinte pe care noi, voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale, le trăim și le simțim în fiecare zi, la fiecare activitate pe care o desfășurăm.”

Dragoste din dragostea lui Dumnezeu

„Am încercat și noi să aducem bucurie și zâmbet pe chipul celor în suferință. Prin rolul asumat din viața Bisericii știm că Dumnezeu este Cel Care intră în casele creștinilor și care aduce liniștea și bucuria de a putea merge mai departe”, a declarat Părintele Dumitru Toma, parohul din Bâra, județul Prahova.

„Noi astăzi împletim dragostea noastră cu iubirea pe care Hristos ne-o dăruiește și suntem în mijlocul lor ca să le aducem un gând frumos, o alinare și o icoană cu Sfânta Cuvioasă Parascheva, arătându-le că ne aflăm înainte de prăznuirea acestei mari sfinte”, a explicat și Părintele Andrei Silvestru, de la parohia prahoveană Palanca.

Centrul de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie furnizează servicii de îngrijire medicală paliativă pentru pacienții adulți cu afecțiuni oncologice în stadiu terminal. Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționalei vizitează frecvent pe beneficiarii și angajații centrului, arătându-și astfel solidaritatea și respectul pentru demnitatea fiecărei persoane aflate în suferință.

Sursa foto: Facebook / Centrul de îngrijiri paliative „Sf. Nectarie” București