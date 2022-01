Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale: Retrospectiva activităţii din timpul pandemiei

La finalul anului, Dănuț Prună, coordonator al echipei voluntarilor de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului (CMN), a transmis pentru Basilica.ro o retrospectivă a activităților social-filantropice din timpul pandemiei.

El amintește că în anul 2019 voluntarii au desfășurat, preponderent, activități de natură medicală, respectiv, campaniile de „Prevenire și depistare a cancerului de col uterin”, „Sănătate pentru sate”, precum și „Prevenție și educație pentru sănătate”, având în total 5600 de beneficiari și 42 de activități. Odată cu începutul pandemiei, aceste activități au avut de suferit.

„În anul 2020, după declanșarea pandemiei și începerea stării de urgență, din cauza restricțiilor impuse, nu am mai desfășurat acțiuni în cadrul campaniilor medicale. În schimb, a fost inițiată o nouă campanie, ‹Implică-te, împreună reușim mai mult!›, specifică acestei perioade pandemice, concentrându-ne, în special, pe ajutorarea persoanelor vulnerabile, bătrâni singuri, familii cu mulți copii, persoanelor cu dizabilități, și cu multe alte situații tot mai complexe”, declară Dănuț Prună.

În cadrul campaniei „Implică-te, împreună reușim mai mult!”, voluntarii au ajutat în anul 2020, în cadrul a peste 200 de deplasări, mai mult de 4500 de familii. În paralel, au sprijinit și spitalele implicate direct în lupta cu Covid-19.

„În anul 2021, în cadrul campaniei ‹Implică-te, împreună reușim mai mult!›, am continuat să sprijinim persoanele vulnerabile. Mai exact, am ajutat 4100 de familii, în cele peste 200 de acțiuni social-filantropice pe care le-am desfășurat. Numai pe parcursul lunii decembrie a anului 2021 am oferit daruri pentru peste 1900 de copii, din județele: Prahova, Galați, Vaslui, Olt, Teleorman, Dâmbovița, Ilfov și București” spune voluntarul.