Voluntarii Catedralei Naționale ajută elevii care au nevoie de rezultate școlare mai bune

Voluntarii Catedralei Naționale au desfășurat joi, în Capitală, mai multe activități de mentorat ocupațional din campania „Ajutor pentru elevi”. 20 de elevi din două comunități rurale din apropierea Bucureștilor s-au întâlnit cu angajații Tribunalului București și apoi au vizitat un salon de coafură.

Angajații Tribunalului București le-au vorbit copiilor despre meseria lor și au subliniat importanța învățăturii.

„Foarte mulți dintre noi să știți că provenim din familii simple, familii de muncitori, nu am avut părinți medici, ingineri, arhitecți, care să aibă o situație financiară excepțională. Am reușit doar prin muncă, am petrecut foarte mult timp învățând. Așa am ajuns aici. Toți aveți o șansă, să știți”, le-a spus copiilor Lavinia Cârciumaru, judecătoare la Tribunalul București.

„Ce spune doamna judecător este foarte adevărat”, le-a confirmat copiilor Ioana Lazăr, grefier la Tribunalul București. „Marea majoritate am fost copii care am plecat de la țară, am avut puțin, dar am reușit. Am învățat, am încercat să ne depășim situația de la momentul respectiv învățând și fiind niște oameni credincioși. Și am crezut și în noi, am avut speranța că vom reuși. Și am reușit.”

„Vreau să mulțumesc conducerii Tribunalului București, tuturor persoanelor care au sprijinit acest proiect”, a spus Dănuț Prună, coordonatorul Voluntarilor Catedralei Naționale.

„Vă mulțumesc că v-ați implicat foarte mult și în alte proiecte ale noastre. Foarte multe persoane care lucrează în această instituție au fost cu noi pe teren, au fost cu noi prin sate, pe dealuri, și am sprijinit oamenii sărmani.”

Sprijin material și emoțional

La finalul vizitei de la Tribunalul București, copiii au primit din partea personalului daruri care au constat în articole de îmbrăcăminte și încălțăminte sportivă, precum și alte produse necesare desfășurării activităților educativ-recreative de la centrele sociale prin care se desfășoară Campania „Ajutor pentru elevi”.

„Vrem să arătăm că justiția are și o față umană. Toți copiii sunt viitorul nostru și trebuie să investim în ei – și emoțional și financiar”, a explicat judecătoarea Lavinia Cârciumaru pentru Basilica.ro.

„Ne-am dorit să aducem zâmbetul pe buzele copiilor. Dar, mai mult decât aceasta, ne-am dorit să le dăm speranță. Vrem să știe că, poate, chiar dacă și în momentul ăsta se confruntă și cu dificultăți, poate financiare, în familie, prin muncă susținută și prin credință își pot atinge orice vis. Speranța este esențială pentru toți. Toți avem nevoie de speranță”, a mai spus judecătoarea.

În continuare, copiii au vizitat un salon de înfrumusețare din centrul Bucureștiului. Au aflat ce presupune meseria de Hair Stylist și chiar au încercat să-și dovedească îndemânarea pentru o viitoare carieră în domeniu.

Ziua s-a încheiat cu pizza pentru copii și vizitarea Arcului de Triumf din Capitală, pe care custozii l-au deschis special pentru ei. Copiii au privit Bucureștiul de sus, de pe platforma superioară a Arcului de Triumf, pentru a simți că nimic nu le este inaccesibil.

Activități educative la parohii

Copiii au fost însoțiți de Părintele Alexandru Popescu de la Parohia Grădiștea, județul Ilfov.

„Avem un grup de 10 copii de la Parohia Grădiștea și 10 copii de la Centrul Social „Sf. Nectarie” din localitatea Bâra, județul Prahova, care, pe durata unui an întreg vor desfășura, prin implicarea Voluntarilor Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului, diverse activități menite să îi ajute pe de o parte să înțeleagă mai bine rostul și importanța educației în viața noastră, pe de altă parte să-i rupă din greutățile pe care le au acasă”, a explicat parohul din Grădiștea.

„La Parohia Grădiștea, din cei 10 elevi, șase provin din familii cu un singur părinte sau fără niciun părinte. Sunt copii care în fiecare sâmbătă desfășoară, în cadrul centrului social-cultural de la parohie, diverse activități. Săptămâna trecută am avut deja a treia întâlnire, în cadrul căreia am lucrat pe laptopurile primite de la voluntari.”

La parohia Grădiștea, copiii au învățat să lucreze pe calculator cu ajutorul laptopurilor oferite de Voluntarii Catedralei Naționale.

Cel mai curajos beneficiar al acestor activități, Ștefania Loredana, în vârstă de 12 ani, a dat o declarație pentru Basilica.ro: „Vin în fiecare săptămână la activitățile de la biserică, pentru că pot să-mi fac prieteni noi, să mă joc, și să vorbesc cu diverse persoane. Vreau să fiu polițistă când voi fi mare”.

În cadrul campaniei sunt înscriși 40 de elevi din județele Ilfov și Prahova care, pe parcursul unui an calendaristic, vor beneficia de sprijinul Voluntarilor de la Paraclisul Catedralei Naționale. copiii vor primi atât daruri materiale (ghiozdane, rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte sau alte produse), cât și sprijin educațional (meditații) și psiho-emoțional (consiliere psihologică şi psihoterapie).

De ce să fii voluntar

La acțiunea de la Tribunalul București au ajutat, printre alții și Nina și Mădălina, personal medical care ajută voluntar și în campania „Sănătate pentru sate” a Voluntarilor Catedralei Naționale.

Nina are o îndelungată experiență de asistent medical generalist și este de cinci ani voluntar al Paraclisului Catedralei Naționale. „Deși e obositor, mă simt foarte bine când fac aceasta. Seara am o satisfacție, o stare de bine, o împlinire. Lucrând de douăzeci și ceva de ani cu oamenii, empatizez cu ei”.

Același lucru spune și Mădălina, nou-venită în echipă: „Am mai fost la o singură activitate, desfășurată în cadrul Campaniei «Sănătate pentru sate». Sunt medic rezident oftalmolog și am fost ca ajutor acolo. Experiența de voluntar este plină de recunoștință la sfârșitul zilei: simți că ai făcut ceva. E plăcut că oferi ceva, iar oamenii apreciază.”

Foto credit: Ziarul Lumina / Emilian Apostolescu

