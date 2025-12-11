Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale au adus daruri și bucurie pentru 250 de copii din județul Prahova

Voluntarii Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului au adus daruri și bucurie în sufletele a 250 de copii din județul Prahova.

În ajunul praznicului Sfântului Nicolae, voluntarii au vizitat parohiile Palanca și Puchenii Moșneni, iar în ziua praznicului au mers în parohiile Lacul Turcului și Bâra, unde oaspeții au fost întâmpinați de cei mici cu poezii și colinde.

„Am avut bucuria de a vedea copiii zâmbind. Aceasta ne învață și Sfântul Nicolae: dăruiește din inimă, fără să aștepți nimic în schimb. Această frumoasă activitate arată că acolo unde dăruiești, vei vedea zâmbete, vei vedea bucurie și, nu în ultimul rând, această speranță pe care ne-o dăruiește sărbătoarea în sine”, a spus părintele Andrei Silivestru, de la Parohia Palanca.

Părintele Dragoș Ștefan Ioniță, de la Parohia Lacu Turcului, a remarcat atmosfera creată de copiii încântați de primirea darurilor: „Astăzi, foarte mulți copii au venit în mijlocul bisericii pentru al sărbătorii, pentru a-l cinsti pe Sfântul Ierarh Nicolae”.

„Copiii s-au bucurat foarte de cadourile primite cu ajutorul voluntarilor de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, iar în biserica noastră a existat o atmosferă de bucurie și veselie”.

Sfântul Nicolae inspiră generozitatea

La rândul său, părintele Dumitru Toma, de la Parohia Bâra, a spus că aceste clipe amintesc de bucuria dăruirii: „Cu bucurie, ca în fiecare an, voluntarii Catedralei Naționale ne-au vizitat, păstrând o frumoasă tradiție în comunitatea noastră”.

„Anul acesta, un număr mare de copii s-a bucurat de darurile primite de la Sfântul Nicolae, au recitat poezii și am cântat împreună colinde. Aceste momente speciale ne-au adus tuturor multă bucurie și ne-au amintit cât de important este să dăruim din inimă.”

Dănuț Prună, voluntar coordonator la Paraclisul Catedralei Naționale, a menționat că dărnicia este inspirată de Sfântul Nicolae.

„Ne bucură enorm să vedem copiii interpretând frumoase colinde românești și păstrând vie tradiția noastră. Gesturile de dăruire, inspirate de exemplul Sfântului Nicolae, ne oferă prilejul de a le insufla copiilor legătura cu obiceiurile și valorile noastre. Mergem mereu cu bucurie în mediul rural pentru a desfășura astfel de activități și pentru a aduce zâmbete în inimile celor mici”, a menționat el.

Programul filantropic al Voluntarilor Catedralei Naționale continuă pe tot parcursul Postului Nașterii Domnului.

Foto credit: Voluntarii Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului

