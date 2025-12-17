Voluntarii „Ambulanței pentru Monumente” au colindat la biserica de lemn din Creaca

Voluntarii „Ambulanței pentru Monumente” au adus, sâmbătă, vestea Nașterii Domnului la biserica de lemn din comuna Creaca, județul Sălaj, în prezența Preasfințitului Părinte Benedict, Episcopul Sălajului.

Comunitatea din localitate s-a strâns în curtea bisericii pentru acest moment festiv, alături de cetățeni fiind prezenți și reprezentanții autorităților județene și locale: prefectul Cristian Bîrsan, primarul din Creaca, Eugen Terec, viceprimarul Anca Rus și vicepreședintele Consiliului Județean Sălaj, Adrian Crișan.

De asemenea, au primit colindul numeroși clerici din parohiile învecinate.

Recuperarea memoriei spirituale

Preasfințitul Părinte Benedict a subliniat, în cuvântul său, rolul esențial pe care bisericile de lemn îl ocupă în definirea identității transilvănene. Ierarhul a explicat că istoria satului românesc s-a cristalizat în jurul bisericii și al preotului, aceste lăcașuri smerite fiind martorele unei credințe neclintite în vremuri de restriște.

Deși născute din limitările materiale ale trecutului, când piatra nu era mereu o opțiune, bisericile de lemn au rămas nucleul vital al comunității, fiind primele reconstruite în perioadele de refacere socială.

În acest context, Episcopul Sălajului a lăudat activitatea echipei „Ambulanța pentru Monumente”. Preasfinția Sa a arătat că efortul voluntarilor transcende simpla conservare arhitecturală, reprezentând o recuperare a memoriei spirituale.

Ambulanța care salvează monumente

Ambulanța pentru Monumente funcționează încă din 2016 ca un sistem de salvare rapidă pentru clădirile istorice aflate în pericol. Dezvoltat la nivelul întregii țări, programul reunește experți și organizații dedicate restaurării, oferind soluții concrete pentru protejarea identității naționale în domeniul arhitectural.

Recunoașterea internațională a succesului său a culminat cu obținerea Marelui Premiu Europa Nostra, în 2020.

Colindul de sâmbătă face parte dintr-o inițiativă mai largă a voluntarilor, care vizitează comunitățile salvate pentru a celebra, prin colind și prezență, unitatea dintre patrimoniu și viața creștină.

Foto credit: Episcopia Sălajului

