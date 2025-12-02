Volumul 3 al povestirilor pentru copii ale Sfântului Cleopa de la Sihăstria a fost tradus în limba germană

Volumul al treilea al povestirilor pentru copii scrise de Sfântul Cleopa Ilie a fost tradus și publicat în limba germană, urmând a fi disponibil înainte de Crăciun, anunță Mitropolia Germaniei.

Povestirile au fost traduse de către părintele diacon Julian Dettling și soția sa, Daniela, și se adresează copiilor cu vârsta în jurul a zece ani.

Printre acestea se regăsesc povestea Sfântului Mare Mucenic Eustatie, un general roman care Îl întâlnește pe Hristos și biografia celor șapte tineri din Efes. Primele două volume au fost publicate în 2023 și 2024.

Părintele Cleopa – o voce a ortodoxiei române

În prefață, Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, menționează:

„Mă bucur de inițiativa de a traduce în limba germană povestirile unuia dintre cei mai iubiți părinți spirituali ai României …” și amintește că vocea părintelui Cleopa „inspiră Ortodoxia românească până în prezent”.

Mitropolitul Serafim îl descrie pe sfântul de la Sihăstria ca pe un „mare ascet și părinte duhovnicesc cu un dar special al cuvântului”, ale cărui predici se disting prin profunzimea duhovnicească, tonul iubitor și o putere pedagogică extraordinară.

În încheiere, Înaltpreasfinția Sa își unește binecuvântarea cu o rugăciune: „Ne rugăm ca Domnul să-i întărească pe traducători și editori, pentru a aduce lumina Ortodoxiei și copiilor vorbitori de limbă germană”.

Foto credit: Mitropolia Germaniei

