Episcopul Macarie despre Maica Domnului: Întotdeauna o mamă bună este împreună cu copiii ei

Episcopul Macarie al Europei de Nord a slujit joi în Parohia „Pogorârea Duhului Sfânt și Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” din Viena. Cu acest prilej, ierarhul i-a îndemnat pe credincioși să caute ajutorul Maicii Domnului, fiindcă „întotdeauna o mamă bună este împreună cu copiii ei”.

Preasfinția Sa a explicat că atunci când omul trece prin suferință sau neliniște trebuie să se roage Sfintei Fecioare Maria: „Îi simțim sprijinul, ajutorul, îi simțim cu toții mângâierea”.

„Totdeauna, când suntem în durere, necaz, strâmtorare, îi cerem ajutorul și mai cu seamă, atunci când suntem în zile de cumpănă, o întrebăm, de la inimă la inimă, pe Maica Domnului: Ce să fac, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu”, a spus episcopul.

Referindu-se la slujba paraclisului, Preasfințitul Părinte Macarie a subliniat că rugăciunea aduce întărire: „Întotdeauna când o întrebăm pe Maica noastră ce să facem, ne îndrumă și ne sprijină”.

„Imaginați-vă cât de mult se întristează Maica Domnului atunci când noi, copiii ei, nu vorbim cu ea în rugăciune. Așadar, să-i cerem ajutorul, sprijinul și mângâierea”.

Slujire în comunitatea românească

La finalul Sfintei Liturghii, părintele paroh Emanuel Nuțu i-a mulțumit Episcopului Macarie pentru slujire, considerând vizita ierarhului o întărire pentru comunitatea românească din Viena.

„Prezența în mijlocul nostru a Preasfințitului Părinte Macarie și săvârșirea împreună a Sfintei Liturghii ne întăresc în credință, ne amintesc cât de importantă este comuniunea Bisericii, mai ales pentru noi, cei care trăim mai departe de casă”, a declarat preotul pentru Trinitas TV.

Piatra de temelie a bisericii Parohiei „Pogorârea Duhului Sfânt și Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” din Viena a fost sfințită în anul 2017.

Foto credit: Facebook / Biserica „Sfântul Stefan cel Mare” din Viena