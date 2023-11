Volum despre tipăriturile arabe pentru creștinii din Țările Otomane, lansat la București

Lucrarea Arabic Printing for the Christians in Ottoman Lands. The East-European Connection (Tipărituri în limba arabă pentru creștinii din Țările Otomane. Legătura est-europeană) publicată de Ioana Feodorov la editura germană De Gruyter a fost lansată miercuri, la Muzeul Naţional de Istorie a României.

Cartea Ioanei Feodorov spune povestea primelor tiparniţe din Imperiul Otoman care au tipărit cărţi bisericeşti pentru creştinii arabi cu sprijinul domnilor şi tipografilor din Ţările Române şi prin străduinţa unor mari ierarhi: Sfântul Antim Ivireanul şi patriarhii Atanasie al III-lea şi Silvestru al Antiohiei, informează Agerpres.

Ioana Feodorov, cercetător ştiinţific I în cadrul Institutului de Studii Sud-Est Europene și Directorul proiectului Typarabic, se ocupă de peste 30 de ani de cercetarea relaţiilor dintre români şi creştinii arabofoni din Patriarhia Antiohiei, cu reşedinţa la Damasc. A publicat nouă cărţi de autor, 12 volume editate sau co-editate, zeci de articole, studii şi capitole în reviste şi volume colective.

În cadrul evenimentului au luat cuvântul alături de autoare: preşedintele Secţiei de Filologie şi Literatură a Academiei Române, acad. Gheorghe Chivu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod, Arhim. Policarp Chiţulescu, pr. Bogdan Tătaru-Cazaban, cercetător ştiinţific I în cadrul Institutului de Istorie a Religiilor, managerul Muzeului Naţional de Istorie a României, Ernest Oberlander Târnoveanu.

Cartea este publicată în regim Open Access și poate fi descărcată gratuit de aici.