105 elevi de gimnaziu din toată țara au participat la Olimpiada de Cultură și Spiritualitate Românească de la Slatina

Etapa națională a Olimpiadei Interdisciplinare „Cultură și Spiritualitate Românească” pentru elevii de gimnaziu a reunit, la Slatina, 105 participanți din toate județele țării.

Competiția a avut loc în perioada 14-17 mai la Colegiul Național „Radu Greceanu” din Slatina. După proba scrisă desfășurată vineri, participanții au vizitat Mănăstirea Brâncoveni și au luat parte la activități recreative organizate de voluntarii Asociației de Tineret „Chinonia” din Slatina.

Elevii au participat duminică la Sfânta Liturghie săvârșită în Biserica Parohiei „Sfântul Gheorghe Ionașcu” din Slatina. Festivitatea de încheiere s-a desfășurat în aceeași zi, iar elevii au fost felicitați de organizatori și au primit premii pentru rezultatele obținute.

Părintele arhidiacon Alexandru Cuțchi, inspector patriarhal în cadrul Sectorului Teologic-Educațional al Administrației Patriarhale, i-a felicitat pe toți elevii participanți, oferind Diploma și medalia Anului omagial al pastorației familiei creștine și câte un set de cărți pentru 12 elevi cu punctajele cele mai mari obținute în cadrul competiției.

Romeo Moșoiu, consilier în cadrul Ministerului Educației, a evidențiat implicarea instituțiilor partenere în organizarea evenimentului.

„Slatina a găzduit Olimpiada Interdisciplinară de Cultură și Spiritualitate Românească, o olimpiadă iubită și apreciată de către elevi și, pe perioada celor trei zile de desfășurare a acestei olimpiade, elevii au beneficiat de un program foarte încărcat, pus la dispoziție de către organizatori”, a declarat consilierul pentru Trinitas TV.

Educația religioasă în formarea tinerilor

Profesorul Vasile Timiș de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca a vorbit despre rolul educației religioase în formarea tinerilor.

„Am participat cu drag la Olimpiada de Cultură și Spiritualitate Românească de la Slatina și aș spune că de fiecare dată când abordăm conținuturi religioase, ne gândim la impactul acestora în ceea ce privește felul nostru de a fi și de a gândi, de a simți și, evident, la impactul social pe care îl au”.

„Cu alte cuvinte, educația religioasă o gândim din perspectivă misionară, comportamentală și soteriologică pe deasupra”, a afirmat profesorul universitar.

O adevărată călătorie

Participanții au descris experiența olimpiadei ca pe un prilej de dezvoltare personală și de întâlnire cu tineri care împărtășesc aceleași interese.

„A fost mai mult decât o experiență pentru mine. A fost o adevărată călătorie pe care sper că o să o repet de câte ori voi avea ocazia”, a spus una dintre eleve.

Un alt participant a mărturisit că acest tip de competiție „înseamnă un fel de întâlnire între elevii care sunt la fel”.

Etapa națională a Olimpiadei Interdisciplinare „Cultură și Spiritualitate Românească” pentru elevii de liceu va avea loc în această săptămână, la Satu Mare.

