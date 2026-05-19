Un fragment din moaștele Sfântului Mucenic Pius a fost oferit unei parohii românești din Italia

Un fragment din moaștele Sfântului Mucenic Pius a fost oferit sâmbătă Parohiei românești „Sfânta Mare Muceniță Anastasia Romana” din Prato, Italia.

Evenimentul s-a desfășurat la biserica „Pieve di San Piero a Iolo”. Comunitatea ortodoxă română a fost reprezentată de părintele protopop Ioan Trandafir Bobârnea, alături de preoții Mihai Anton și Marian Răghină și de numeroși credincioși ai parohiei.

Sfintele moaște au fost oferite de don Giancarlo Innocenti, parohul comunității catolice din Iolo, în prezența episcopului de Prato, Monseniorul Giovanni Nerbini.

După primirea cinstitului odor, a fost citit mesajul de mulțumire transmis de Preasfințitului Părinte Siluan, Episcopul Italiei, care a evidențiat importanța acestui moment pentru viața duhovnicească a comunității românești.

Evenimentul a reprezentat un prilej de comuniune și de întărire a legăturilor dintre credincioșii ortodocși români și comunitatea locală din Prato, în jurul cinstirii unuia dintre mucenicii primelor veacuri creștine.

Sfântul Mucenic Pius a fost un soldat roman care a pătimit pentru credința creștină la Roma, în timpul persecuțiilor declanșate de împăratul Dioclețian, în secolul al 3-lea.