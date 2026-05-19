Comunitățile rurale din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților vor beneficia de un proiect dedicat prevenției medicale, în urma unui nou protocol de colaborare semnat luni între Centrul Eparhial și Asociația „Caravana cu Medici”.

Parteneriatul, intitulat „Educație pentru Prevenție Medicală în Mediul Rural”, continuă colaborarea începută în anul 2021 și urmărește dezvoltarea unui comportament preventiv în rândul populației adulte, în special al persoanelor de peste 40 de ani.

Programul urmărește să încurajeze efectuarea controalelor medicale periodice și a analizelor. În cadrul colaborării, preoții din comunitățile implicate vor participa la sesiuni de informare și vor transmite credincioșilor mesaje despre importanța prevenției medicale și a controalelor anuale.

Totodată, participanții vor fi îndrumați către asistenții medicali comunitari și către echipele implicate în proiect, pentru programări și investigații de bază.

Un proiect în sprijinul comunității

Protosinghelul Ioan Tofan, consilier al Sectorului Medical și Farmaceutic, a explicat că în perioada următoare se va realiza o analiză a „tuturor situațiilor medicale în localități, iar la sfârșitul celor șase luni se va organiza o întâlnire comună în care se vor vedea rezultatele acestui protocol de colaborare și în privința pacienților din localitățile respective”.

Medicul specialist Vlad Berbecar, președintele Asociației „Caravana cu Medici”, a subliniat că scopul principal al proiectului este schimbarea modului în care oamenii se raportează la sănătate.

„La medic nu trebuie să mergem doar când apar simptome, ci și pentru a preveni eventualele probleme de sănătate”.

Proiectul „Caravana Medicală”, inițiat în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților în urmă cu cinci ani, urmărește facilitarea accesului la servicii medicale și dezvoltarea unor programe dedicate educației și prevenției în domeniul sănătății.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților