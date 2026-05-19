Consulul României la Barcelona despre Parohia din Figueres: Rol important în păstrarea identității spirituale

Consulul general al României la Barcelona, Sandra Gătejeanu Gheorghe, a participat duminică la aniversarea a 25 de ani de la înființarea Parohiei „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Fiugueres, Spania.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Consulul general al României la Barcelona a evidențiat importanța comunității românești și a parohiei în viața diasporei.

„Evenimentul a evidențiat rolul important pe care parohia și comunitatea românească îl au în păstrarea identității spirituale, culturale și lingvistice românești în Regatul Spaniei, precum și contribuția acestora la consolidarea solidarității și coeziunii comunitare”, a precizat Sandra Gătejeanu Gheorghe.

„Îl felicit pe părintele paroh Laurențiu Rezeanu, Consiliul parohial și toți credincioșii care au contribuit, de-a lungul acestor ani, la dezvoltarea și continuitatea acestei comunități”, a transmis diplomatul.

Lumina lumii

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, în Parohia din Figueres, care și-a sărbătorit cu anticipație hramul.

Ierarhul a explicat Evanghelia Duminicii Vindecării Orbului din naștere și a vorbit despre lucrarea vindecătoare a lui Hristos: „Prin această minune, Hristos ne arată că a venit să vindece nu doar trupul, ci mai ales sufletul omului. Păcatul aduce întuneric și depărtare de Dumnezeu, iar Hristos este Lumina lumii”.

„Evanghelia de astăzi ne învață că smerenia și credința îl apropie pe om de Dumnezeu. Dacă Îl căutăm pe Hristos cu inimă sinceră, El va aduce lumină și vindecare sufletelor noastre”, a subliniat Episcopul Timotei.

În cadrul evenimentului, părintele paroh Laurențiu Rezeanu a primit Crucea „Sfântul Apostol Iacob”, iar Cătălina Rezeanu, soția preotului, a primit Diploma „Sfântul Apostol Iacob”, în semn de apreciere pentru activitatea desfășurată în cadrul comunității românești din regiune.

Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Fiugueres se află în nord-estul Spaniei, în apropriere de granița cu Franța. Aceasta își desfășoară activitatea liturgică la adresa Carrer de Molins, 34, Pont de Molíns, Spania.

Foto credit: Episcopia Spaniei și Portugaliei